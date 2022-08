»Jeg har fået en helt overvældende opbakning fra folk. Både lokale på øen og turister. Jeg har artiklen liggende i caféen, og folk er helt overvældede over, at jeg har sagt fra. De synes, det er fedt, at jeg har sagt fra, selv om jeg er så ung, i stedet for bare at acceptere alt,« siger Frederikke Brandt-Hansen og henviser til den artikel, JP Horsens bragte om hende, da hun besluttede sig for at sige farvel til den tidligere placering.

Dengang havde iværksætteren haft åbent i en uge, inden hun med egne ord fik nok.

»Folk har helt sikkert valgt side, men jeg føler bare, at rigtig mange har valgt min side. Folk, jeg aldrig har talt med, kommer forbi og siger, at de støtter mig. Jeg har valgt at gå videre med mit liv og min forretning og ikke tænke mere på det,« siger hun.