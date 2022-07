Trine Ravnkilde har startet en podcast. Det er der så mange der gør. Men Trine Ravnkildes podcast handler om digitalt iværksætteri og hendes egne, ærlige erfaringer. Og så handler den om imposter-syndromet. Følelsen af, at alle andre hvert øjeblik kan opdage, at man slet ikke ved, hvad man taler om.

For det lider hun i høj grad selv af. Hun føler sig tit, som en bedrager og taler ganske åbnet om kampen med sit »imposter-monster«, som hun kalder det.

Og her i sommer har podcasten »Det går sgu nok« ligget nr. 1 på Apples podcast-hitliste i kategorien »entrepreneurship« i Danmark.

»Jeg tror, der er flere og flere iværksættere, der er ved at få øjnene op for, at vi er rigtig mange, der har det sådan her. Det var en stor lettelse, da jeg fandt ud af, at flere af de mennesker, jeg selv ser op til, også går rundt og frygter, at der ikke dukker nogen op til deres online-events,« siger Trine Ravnkilde og fortsætter:

»Jeg vil ikke være med til at opretholde det her glansbillede af, at man som succesfuld iværksætter, altid har helt styr på det hele hele tiden.«

