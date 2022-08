Hvis du har udsigt til en planlagt operation eller undersøgelse på sygehuset i Horsens, skal du væbne dig med rigtig meget tålmodighed.

Der vil således gå flere år, før ventelisten på sygehuset er normaliseret, forklarer lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, Regionshospitalet Horsens.

Sygehuset er i stil med andre landet over ramt af massive ventelister. JP Horsens har fået tal for puklen for planlagte operationer samt undersøgelser per 15. august. Her var det samlede tal på 3358. Det er en stigning fra 2909 lige før sommerferien. 1. maj var tallet 3130.

»Jeg tror ikke, vi kan mindes at have haft så store ventelister før. Vi kommer ind i 2024, før vi kan se en normalisering. Og det er under forudsætning af, at tingene går nogenlunde som håbet. Det vil sige, at der ikke kommer en kæmpe influenza- eller coronaepidemi til vinter,« siger Nils Falk Bjerregaard.