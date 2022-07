Der mangler 17 mio. kr. i kassen på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune i 2022.

De penge skal findes og spares nu.

Et af de forslag, der er i spil, handler om at fjerne et tilbud om buskørsel af børn til og fra specialbørnehaven Spiren. Et tilbud, der i dag hjælper 15-20 børn og deres familier.

Men spareforslaget får nu tre af de store handicap-organisationer til at reagere med hård kritik af forslaget, der kan spare Horsens Kommune ca. 1 mio. kr. om året.

Det har nu fået tre af de store lokale handicaporganisationer til at gå sammen om at sende et dybt kritisk høringssvar til kommunen, hvor udtrykket »kommunalt omsorgssvigt« blandt andet bliver brugt.