Det sidder stadig i kroppen på dem. Selv under en løbetur kan Claus Visbye mærke, at han skal vænne sig til tanken om, at han løber fordi det er rart, og ikke fordi han løber for livet.

Det gjorde han sidste søndag sammen med sin hustru, da de var i indkøbscentret Field’s under det voldsomme skyderi.

