Det er lidt af et usædvanligt skifte, som den 23-årige Horsens-dreng Andreas Laursen er i gang med i øjeblikket.

For få uger siden spillede han fodbold i den femtebedste fodboldrække i Danmark på et stadion i Odder for breddeklubben Odder IGF.

Bag sig havde han en karriere som ungdomsspiller i AC Horsens og lokalrivalen Vejle Boldklub. Men gennembruddet kom aldrig rigtigt i nogen af de to klubber.

Nu er han flyttet til Malta, hvor han i denne uge for første gang i sin karriere får muligheden for at spille Champions League for en klub, der har plads til 8000 tilskuere på stadion.

»Det er en kæmpe oplevelse. Jeg har jo alt at vinde ved det her,« siger Andreas Laursen i et interview, som du kan læse her.

