Godmorgen.

I disse dage har de nye byråd rundt om i landet haft deres taburetter i et halvt år. Det har vi på JP Horsens brugt som anledning til at tage et kig på, hvordan fremmødet har været i vores lokale kommunalbestyrelse, og det viser markante forskelle.

Tallene kan du selv dykke ned i, hvis du har lyst til at læse mere om det i dagens udvalgte historie. Men betyder det egentlig noget, om den politiker, du har stemt på, misser et møde hist og her? Hvad forventer du egentlig af den person, der får din stemme?