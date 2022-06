Hundredvis af koncertgæster blev lukket ind, uden at de skulle vise billet eller blev visiteret for flasker, paraplyer og våben, da Elton John spillede koncert på Casa Arena tidligere på måneden.

Efter koncerten fortalte flere af gæsterne, at de så et inferno af mennesker i lange køer, og for nogle blev mængden af mennesker et så stort problem, at de forlod koncerten længe før tid.

Arrangørerne bag, Horsens & Friends, fik hård kritik fra flere gæster efter Elton Johns besøg. På grund af problemer med systemet blev mellem 1000 og 1500 koncertgæster lukket ind, uden at de skulle fremvise billet eller blive kropsvisiteret.

Nu, bare få uger senere, skal arrangørerne igen stå bag en ny stor koncert.

Denne gang er det den engelske sanger Sting, der var med til at starte bandet The Police, som kommer til byen for at spille koncert i aften.

Næsten 10.000 har købt billet til koncerten ved Fængslet, og Claus Visbye, der er direktør hos Horsens & Friends, har flere planer klar for at undgå en lignende situation denne gang.

