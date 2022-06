Godmorgen.

Der er blevet skrevet og sagt meget om prisstigningerne og den skyhøje inflation. Ikke mindst i byggebranchen. Men reaktionerne på det er langt fra entydige. For mens nogle sætter gang i byggeriet alligevel, skubber andre det til senere og forhåbentlig billigere tider.

Med priserne in mente kommer det måske som en overraskelse for beboerne i en af Albos afdelinger, at boligforeningen nu planlægger at endevende deres boliger for mere end 50 mio. kr. Det er ca. 1 mio. kr. per bolig.