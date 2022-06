Næsten 30.000 mennesker har købt billet til koncerten.

Og det har krævet et massivt forarbejde og hundredvis af frivillige for at få det hele op at stå.

Det kan du læse mere om i tirsdagens særlige nyhedsbrev, der i dagens anledning kun handler om den store koncert. En koncert, som Claus Visbye og Horsens & Friends har kæmpet for at få på plads i et år.

Og det viser sig, at langt de fleste af de næsten 30.000 gæster har været parat til at rejse langt for at se koncerten.

Men først: selvom »sorry seems to be the hardest word,« som det lyder i en berømt sang af den 75-årige britiske sanger, begynder vi dagen med en undskyldning.