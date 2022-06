Benzinpriserne er eksploderet, dagligvarerne er blevet dyrere, og selv prisen på en kop kaffe er steget på caféerne rundt omrking. Men der er faktisk ét område, hvor horsensianerne nu slipper billigere sammenlignet med sidste år.

Og det skyldes bemærkelsesværdigt nok, at forsyningsselskabet Samn Forsyning har tjent for mange penge.

Selskabet har tjent et så stort millionbeløb, at prisen for spildevand er blevet sænket.

»Det er utrolig svært at styre vores indtægter i de her år, fordi der er så stor gang i byggeaktiviteten. Horsens vokser voldsomt. Hver gang der skal kobles en ny bolig på forsyningsnettet, skal de betale et anlægsbidrag til os,« siger adm. direktør Ole Texel.