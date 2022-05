De har klaret den før

I deres første år i spidsen for familiefirmaet, har Schur-koncernens omsætning nået rekordhøje 1,8 mia. kr., mens resultatet efter skat ramte knap 133 mio. kr. Deres far, Hans Schur, har altid fortalt dem, at hvis virksomheden når over 100 mio. kr. i overskud, er det et virkelig godt resultat.

På gangene inde i hovedbygningen på J. W. Schurs Vej i Horsens, der er opkaldt efter grundlæggeren, Johan Wilhelm Schur, hænger en lang række brune billedrammer på væggene.

Hvert billede viser en af de efterhånden mange medarbejdere, der har været ansat hos Schur i over 25 år.

Og lige præcis traditionen med at have medarbejdere, der har været en del af koncernen i mange år, giver ro for de to brødre midt i den historiske situation.

»Selvom vi er kommet til for et år siden, er der jo ikke sket noget på ledelseslaget udover os. Det er alle vores medarbejdere, der har skabt værdien, og det giver en vis tryghed. Det gør jo, at når vi har de samme gode, talentfulde og arbejdsomme mennesker omkring os, har vi også en tro på, at så skal vi nok komme igennem det her. Det har vi gjort før med de samme mennesker,« siger Hans Christian Schur, der tilføjer:

»Det giver en ro, at vi har nogle mennesker, som vi ved vil firmaets bedste og som arbejder hver eneste dag for at gøre tingene bedre inden for den vision, som vores far startede med.«

Vanvittige prisstigninger

Igennem seks generationer har familien bygget forretningen gradvist op fra det, der oprindeligt blev skabt på skuldrene af et litografisk værksted, som Johan Wilhelm Schur grundlagde.

Ved en tilfældighed blev grundlæggeren leverandør til det russiske hof, da zarens læge var dansker og ofte besøgte sin bror, der var fængselslæge i Horsens. Zaren ville købe nogle russiske ikoner, og det hjalp J.W. Schur med.

I dag er virksomheden, ifølge firmaet selv, verdens ældste familieejede emballage-virksomhed og består nu af tre områder.

