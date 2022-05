Kunsten at lægge arbejdet fra sig

I løbet af deres opvækst, har Johan og Hans Christian Schur været vant til, at deres far holdt fri, når han kom hjem fra arbejde.

Også selvom forretningen bragede afsted.

Faderen tog over som adm. direktør i koncernen efter sin egen far, Axel Schur, og blev dermed femte generation af familien til at stå i spidsen for firmaet.

Som topchef satte Hans Schur gang i en større ekspansion. Firmaet rykkede ind i flere lande rundt om i Europa og investerede i både det australske og amerikanske marked.

Men ifølge brødrene har deres far altid været ”fuldtids-far,” når han kom hjem fra arbejde.

Den levemåde forsøger de begge at følge i dag, hvor de selv har taget over efter deres far og nu er sjette generation til at gøre det.

»Det handler ikke så meget om, hvor mange timer vi er på arbejde, men mere om de timer, hvor man mentalt kan lægge arbejdet fra sig. Det er den største øvelse for mit vedkommende, hvor man kan dedikere sig selv 100 pct., men stadigvæk lægge arbejdet fra sig, når man kommer hjem,« siger Hans Christian Schur.

De seneste måneder, imens brødrene er landet i jobbet som koncerndirektører, har der dog været alt andet end roligt på kontoret.

Efterdønningerne fra coronapandemien, logistikproblemer og krigen i Ukraine har skabt svære betingelser.

»Når der er så store ting, som påvirker ens forretning, som det er tilfældet lige nu, så tænker man arbejde, uanset om det er en mandag, en lørdag eller en søndag,« siger han.

Selvom de begge nu officielt er koncerndirektører, er de samtidig i en overgangsperiode også direktører for hver deres gren af koncernen, Schur Technology og Schur Pack Danmark.

»Det er en helt anden rolle at være koncerndirektør end driftsdirektør. De to roller gør bare, at man skal være meget omskiftelig, og at timeantallet er højere end normalt. Så vi har spændt os selv ret hårdt for nu her. Vi er også i gang med generationsskiftet, hvor vi skal tage mere og mere ansvar. Det er tanken. Så timeantallet kommer ikke til at gå ned foreløbig,« siger Hans Christian Schur.

Hvor mange timer arbejder I på en uge?

»Det er svært at sige. Men det er heller ikke, fordi det er et succesparameter at arbejde mange timer. Vi er meget på, det er der ingen tvivl om, og vores medarbejdere ved også, at de kan få fat i os,« siger Johan Schur.

Det tætte broderskab

Familie og forretning er samtidig ikke kendt for altid at være den bedste kombination. Og de fleste kender sikkert brødrepar, der ryger i totterne på hinanden.

Men for Schur-brødrene har opholdet i USA, hvor de fik hver deres direktørkasket i 2012, været et bevis på, at de godt kan sammen forretningsmæssigt.

»Der er ingen tvivl om, at vi har en nær relation. Vi har et godt broderskab. Han stod ved siden af mig i kirken til mit bryllup. Vores koner og børn er meget, meget tætte, og det er også derfor, vi rejser på ferie sammen,« siger Johan Schur.

»Det betyder ikke, at vi ikke kan være uenige, og det betyder ikke, at vi ikke kan være vanvittige konkurrenter, hvis vi f.eks. dyrker sport. Vi er brødre på alle niveauer, og det er både med de uenigheder og enigheder, det medfører. Så vi er ikke på den måde så unikke, men der er ingen tvivl om, at vi har en nær relation, der gør det her lettere at navigere i,« tilføjer han.

