Brødrene er aldrig blevet presset til at blive en del af virksomheden.

»For os er det noget, der løber i blodet mere end det er noget, vi er blevet bedt om. Jeg kan ikke forestille mig at arbejde med noget andet end det her. Det er svært at beskrive, hvordan man kan være så optaget af noget, men når man har set vores farfar og far, der har lagt så meget hjerteblod i det her, får man det ind med modermælken,« tilføjer han.

Hans bror, Hans Christian Schur, har været ansat i familievirksomheden i 13 år. Han kan huske, hvordan han som lille, da han gik i 6. klasse, første gang blev klar over, hvad det var for et firma, som hans far, mor og farfar arbejdede i.

»Jeg kan stadig huske 150-års jubilæet, hvor jeg nok for første gang tænkte okay, 150 år, det er ret lang tid. Siden dengang kom firmaet i et andet lys for mit vedkommende,« siger Hans Christian Schur.

Det er blevet en drivkraft for ham at sørge for, at firmaet lever videre selv efter de to brødre en dag ikke er her længere.

»Det er nogle andre ting, der fylder i dag, men det er stadig den samme stolthed omkring historien. Den mærker man hver dag, synes jeg. Det der med at føre det videre fra generation til generation. Det er utroligt vigtigt for os, og vi ville lyve, hvis vi sagde andet end at vi håber, at vi kan føre det videre til næste generation. Det er number one goal at holde det i familien,« siger Hans Christian Schur.

Første skridt i den retning kom, da deres far spurgte, om de ville rykke midlertidigt til USA.

