Hun bor i et hus i Horsens-forstaden Lund med en sandkasse, en mand og to små piger på tre og ét år. En helt almindelig tilflytterfamilie i Horsens. Og så dog.

For 28-årige Katrine Kartz Johansen står ikke op hver dag og går på arbejde som de fleste andre. Hun står op, og får sin »løn« for at passe parrets to børn i eget hjem.

»Vi stod og skulle købe et hus, da jeg var gravid med vores anden datter. Vi havde nogle store snakke om, hvad vi ville med vores liv, og hvad vi ønsker at prioritere de næste mange år,« siger Katrine Kartz Johansen, der tilføjer:

»Vi boede i Aarhus og begyndte at kigge på områder med noget billigere boliger, hvor der samtidig var et relativt højt hjemmepassertilskud. Det endte faktisk med at være ret afgørende for, at vi flyttede til Horsens.«

Horsens Kommune er nemlig en af de kommuner i landet, der tilbyder, at man kan få betaling for at passe egne børn. I 2022 kan man få 5.177 kr. i tilskud før skat for at hjemmepasse et barn mellem 0 og 2 år, mens tilskuddet for en 3- til 5-årig er 4.199 kr.

Men sammen med det lidt alternative karrierevalg følger også en del fordomme, som Katrine Kartz Johansen bliver mødt med.

