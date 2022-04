Det står klart efter sagens sidste dag i retten tirsdag.

Her kom dommerne og nævningetinget frem til, at Peter Møller Just skal 14 år i fængsel for drabet på Elin Frank Just. Peter Møller Just valgte at anke dommen til landsretten.

Specialanklager Anna Holm argumenterede forinden for, at straffen skulle lyde på 15 år. Et drab giver normalt 12 års fængsel i dansk ret, forklarede hun.

Men sammenlagt med trusler mod både den dræbte og familien samt den »særdeles skærpende omstændighed, at drabet blev begået foran parrets to børn og flere tilstedeværende«, mente hun, at der skulle yderligere tre år til.

Peter Møller Justs beskikkede forsvarer Stefan Møller Jørgensen argumenterede i sin fremstilling for »rettens mildeste dom«.