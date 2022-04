Efter tre år: Snart åbner Café Vivaldi

Det er over tre år siden, at Café Vivaldi for første gang meddelte, at man ville åbne en café på Søndergade i Horsens. Først var meldingen, at caféen ville åbne i 2019, så hed det i slutningen af 2020, og sidste år erkendte de, at det heller ikke blev i 2021. Men nu ser det ud til, at der sker noget.