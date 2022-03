Lars Henrik Jensens garage var fyldt op til bristepunktet med papkasser og specialøl. Der var øl for titusindvis af kroner i de mange flasker på hylderne, der fungerede som en lille butik i garagen ved siden af familiens parcelhus i landsbyen Tvingstrup.

Men der var snart ikke plads til mere i garagen.

»Det blev bare til alt for mange kasser over det hele. Det var lidt svært at komme rundt,« siger Lars Henrik Jensen, der aldrig havde tænkt, at hans forkærlighed for specialøl skulle blive til en forretning, som han kan leve af.

Den 54-årige erhvervsmand så det mere som et hobbyprojekt.

Men efterhånden som månederne gik, og kunderne blev ved med at komme forbi garagen, blev han nødt til at tage en beslutning.

