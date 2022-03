Godmorgen.

Denne onsdag lægger vi ud med to sager fra Horsens Havn. Den ene om sikkerheden på havnen, som ganske vist er ved at blive forbedret - men løsningsmodellen møder skarp kritik fra Lars Henrik Langkjær Hansens, der for fem år siden mistede sin søn Nick Langkjær Hansen, der druknede efter en bytur i Aarhus.