»Hallo, det er [NAVN]. Jeg føler mig overhovedet ikke sikker.«

Sådan lød ordene fra en nu afdød 62-årig kvinde, da hun en skæbnesvanger dag for snart et år siden fik telefonen i hånden fra søsteren til en i dag 62-årig mand, der er tiltalt for at have dræbt sin ekskone.

Den 62-årige kvinde var sammen med adskillige familiemedlemmer mødt op for at hjælpe med at dele det hjem, som sagens tiltalte og afdøde tidligere delte.

Men opkaldet udviklede sig til skrigeri, larm og tydeligt kaos, mens betjenten i den anden ende uden held forsøgte at få kontakt til de to kvinder.

Det fortsatte i adskillige minutter, fremgik det af optagelser, som blev afspillet i Retten i Horsens tirsdag, hvor den 62-årige mand blev afhørt i drabssagen.

Fik du læst? En blodprop og farens pludselige død har lært Jens Roesgaard, at det betyder noget, at man passer på sig selv og hinanden