I dette nyhedsbrev: Mange kender sikkert følelsen. Man leder og leder, men der er bare ingen parkeringspladser i nærheden. Og hvad gør man så? Man kan jo f.eks. leje sin egen parkeringsplads.

Det gjorde politiassistenten i en opsigtsvækkende sag, der netop er blevet afgjort i retten. Men kampen om at få en parkeringsplads endte siden med at blive helt central i sagen, der har været undervejs i to år, hvor betjenten blev beskyldt for at misbruge sin stilling.