Jørgen Højmark Jensen har kigget langt efter kunderne under coronapandemien, og nu er hans virksomhed for alvor ved at være i knibe.

»Det er et elendigt resultat, og det skyldes udelukkende covid-19-situationen,« siger grundlæggeren af Hybridfilter A/S, der udvikler biologiske filtre, som renser luften for svovlgasser.

Jørgen Højmark Jensen har netop overdraget direktørposten til sin efterfølger, Lars Mørch. Ifølge stifteren er kunderne bl.a. kommuner og biogasanlæg, men størstedelen af dem har slet ikke villet have besøg de seneste to år på grund af corona, siger han.

Derfor har det været svært at sælge produkterne. Og nu er det nået til et punkt, hvor han er konstaterer, at »hvis ikke vi kan få hjælp, så klarer vi den sgu ikke«.