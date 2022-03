De to kunstnere Maria & Natalia Petschatnikov kommer oprindeligt fra Rusland, men har ikke boet i landet siden 1991. De har russisk og tysk statsborgerskab, og så er de stærkt kritiske overfor Putin og Ruslands invasion af Ukraine.

I slutningen af marts skulle deres udstilling Fragile udstilles på Horsens Kunstmuseum, men Horsens Kommune har aflyst udstillingen med den begrundelse, at man ikke vil støtte russisk kunst.

»Selvom vi er tyske statsborgere og har boet i udlandet siden 1991, så bliver vi simpelthen straffet for at have et russisk navn. Politisk er vi naturligvis imod denne frygtelige krig, og vi prøver, sammen med russere, ukrainere og jødiske venner i Berlin at hjælpe folk i Ukraine så godt, vi kan,« skriver de i en besked til JP Horsens.

