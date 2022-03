Tilbage i 1991 gjorde en arkæologisk ekspedition på en lille ø øst for Rusland et stort fund. Den fandt en række grave, og en af de grave blev udpeget til at være den horsensianske opdagelsesrejsende Vitus Berings.

Den konklusion er der siden blevet rejst en del tvivl om.

Derfor skulle en ekspedition fra Museum Horsens i sommeren 2022 have været tilbage på Bering Ø i Beringshavet for én gang for alle at få afklaret ved hjælp fra DNA-teknologi, om de jordiske rester faktisk er Vitus Berings.

Men det stort anlagte forskningsprojekt er nu sat på pause på ubestemt tid som direkte konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

For i lyset af invasionen har kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udsendt en skrivelse til kulturinstitutionerne i Danmark om at indstille alt officielt samarbejde med Rusland for nu.

»Vi er jo glade for, at der kommer helt rene retningslinjer fra ministeren, og vi har fuld forståelse for beslutningen. Det her er jo videnskab, og videnskab må jo vige for krig. Forhåbentlig kan vi genoptage projektet på et senere tidspunkt,« siger Merete Bøge Pedersen, der er museumschef for Museum Horsens.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.