Hos JP Horsens kan du eksempelvis læse om Lars Bo Winther, der har indsamlet nødhjælp nok til at fylde en hel lastbil til Ukraine - men han mangler en lastbil, der kan køre det afsted.

Du kan i dette nyhedsbrev også også læse om Frederik Emil Filskovs virksomhed Elbilernes Hus, der bl.a. er udfordret af lange leveringstider på elbiler.

Sidst men ikke mindst kan du også her finde historien om 12-årige Emma Victoria Krupsdahl, der fik et hjertestop på Horsens Station sidste år - og Helena Suralski, der var med til at redde hendes liv.

Dagens udvalgte: Har samlet nok nødhjælp til en hel lastbil: Men nu mangler Lars Bo Winther en bil, der kan køre det til Ukraine