Godmorgen. I dette nyhedsbrev: Vinterferien er ovre, men det er bekymringerne ikke i store dele af dansk erhvervsliv, der i lang tid har manglet medarbejdere. Et af de steder, der har ledt med lys og lygte efter faglærte, er den familieejede designvirksomhed Vola. Og nu har direktøren, Johannes Saugbjerg, der også er en del af Dansk Industri, et opråb.

Familieejet designfirma jagter forgæves faglærte: Nu efterlyser Johannes Saugbjerg handling

Arkivfoto: Morten Pape/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Johannes Saugbjerg har en bøn til lokalpolitikerne i Horsens. De seneste måneder har amaturvirksomheden Vola, hvor han er adm. direktør, været fanget i en helt særlig situation. En situation, der har præget det meste af dansk erhvervsliv i flere måneder, og som kan ende med at bremse væksten for virksomheder over hele landet.

Det familieejede firma vokser, og i 2020 nåede hovedkorncernen bag en omsætning på over 420 mio. kr. Firmaet automatiserer som aldrig før, så produktionen af bl.a. de badeværelses- og køkkenarmaturer i luksusklassen, som Vola er kendt for, kan følge med. Men selvom Vola vokser og stadig ansætter nye medarbejdere, er det noget nær umuligt for Johannes Saugbjerg at få fat i nok af de faglærte medarbejdere, som firmaet har ledt efter med lys og lygte. »Vi har udfordringer ligesom alle andre. Vi har svært ved at skaffe folk,« siger Johannes Saugbjerg, der også er formand for Dansk Industris afdeling i Sydøstjylland. Nu har han et opråb til politikerne. Kort overblik: Hotel opsagde corona-aftale, rekordfå Til Salg-skilte, advarer mod ny type lån

Lillian Quist Nielsen blev ledig tilbage i 2018. Siden da har hun søgt og søgt. Nu har hun taget imod et tilbud fra jobcentret om at starte forfra som sosu-hjælper. Privatfoto

47-årige Lillian Quist Nielsen er egentlig kontoruddannet og har arbejdet 13 år som sagsbehandler i en a-kasse. Men i 2018 blev hun ledig. Det har hun været siden. Sådan i grove træk i hvert fald. For undervejs faldt hun ned fra et tag, skulle opereres i ryggen og blev sygemeldt i et år. Men nu er situationen vendt for hende. I stedet er hun nu blevet en af dem, der skal være med til at løse problemet med manglen på varme hænder i hjemmeplejen i Horsens Kommune. Kommunen gjorde det for nyligt gjorde muligt at tage en sosu-uddannelse med fuld voksenelevløn, og Lillian Quist Nielsen har en opfordring til andre, der overvejer det samme. Fik du læst? Det kan være svært at finde nye venner, når man først er blevet voksen. Det kender 29-årige Matthias Eilsøe

Matthias Eilsøe og hans kone er relativt nye i Horsens. De vil gerne udvide deres netværk i byen og finde nye venner. Det er der mange andre, der også gerne vil. Derfor har Matthias Eilsøe nu startet et nyt netværk der skal samle yngre voksne i byen. Privatfoto

Hvad gør man, når man er flyttet til en helt ny by og corona har holdt store dele af fritidslivet lukket i næsten to år? Det har 29-årige Matthias Paul Ripley Eilsøe overvejet en hel del de seneste måneder. For det er ikke altid nemt at finde nye venner, når først man er blevet voksen. Derfor han han nu sat sig for at prøve at gøre noget ved det. »Jeg er lige blevet færdiguddannet som pædagog og ved ikke, hvor jeg skal lede efter nye bekendtskaber, nu hvor jeg er blevet ”rigtigt voksen”. Livet er jo kommet lidt i vejen – og så kom corona, der virkelig har gjort det svært at komme ud at møde nye mennesker. Det er også bare svært at møde jævnaldrende, når vi ikke går i byen længere,« siger Matthias Ripley Eilsøe. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.