Der er stadig for mange hjertestartere i Horsens, som ikke kan redde liv døgnet rundt. Fotokollage: (Arkivfoto) Sara Galbiati / Københavns Universitet

Får man et hjertestop efter kl. 16, er der en ganske stor risiko for, at den nærmeste hjertestarter slet ikke er til at få fat i. Det gælder særligt i centrum af Horsens, hvor hovedparten af hjertestarterne er placeret inde i virksomheder og forretninger. Det viser en kortlægning af byens hjertestartere.

»Det er en stor udfordring. Vi går jo ud fra, at de fleste af dem, der køber en hjertestarter, gør det for at kunne hjælpe andre. Det er rigtig ærgerligt, når man får sat en hjertestarter op, men ikke får brugt de sidste penge, får købt et skab og sat den op udenfor,« siger Fredrik Folke, der er er professor i kardiologi ved Københavns Universitet og en af de førende eksperter inden for viden om hjertestartere. Kort overblik: Omfattende hærværk, vil lave klimavenlig park, venter med at købe billetter Hal og skole udsat for »omfattende hærværk«: Politiet har en »formodning«.

482.000 tons jord skal blive til klimavenlig mountainbike-park.

Overskuddet i badeværelsesvirksomhed falder med 7,6 mio. kr., men det bekymrer ikke.

Folk venter med at købe deres koncertbilletter til sidste øjeblik. Det skal du også vide: Han var 15 år, da han flygtede alene fra krigen i Syrien: Nu har han startet et nyt liv i Horsens

Den syriske by, hvor Delwar Khalaf kommer fra, har ifølge flere medier været hærget af uroligheder de seneste år. Her er det et billede fra april 2017, hvor en lægehelikopter flyver hen over området, som på det tidspunkt, ifølge AFP, var blevet ramt af luftangreb. Arkivfoto: Delil Souleiman/AFP/Ritzau Scanpix

Støvet fra eksplosionen lagde sig henover bygningerne. På kun få minutter var klasselokalet blevet helt forladt, og overalt lå glasskårene spredt fra de vinduer, som trykket fra eksplosionen havde blæst ind. Delwar Khalaf og hans klassekammerater havde skyndt sig ud ad døren. Det hele var gået enormt hurtigt. I panikken havde klassens underviser akkurat fået fremstammet en besked, som de alle havde taget helt bogstaveligt: »Hvis I kan nå hjem, så tag hjem.« Og det var præcis det, Delwar Khalaf gjorde. Han skyndte sig ud ad døren. Væk fra skolen, der lige nøjagtigt var undsluppet eksplosionen, der skete i et område ved siden af. På vejen mod familiens hus så han, hvad der var ved at ske i hans hjemby. Familien var ikke længere i tvivl. De skulle væk. Efter en måned alene på flugt kom Delwar Khalaf til sidst frem til Horsens. Her har han startet et nyt liv i Horsens og er nu blevet en del af en rekordudvikling på arbejdsmarkedet. Fik du læst? Der var budkrig i Løvens Hule: Soldaterkammerater vil firedoble omsætningen til 200 mio kr

Haris Bejtic (tv.) var stamkunde i Anders Nielsens (th.) butik, men er i dag medejer af Muscle House sammen med Emil Jensen (i midten), som mødte Anders Nielsen gennem millitæret. Foto: Muscle House

Der opstod en regulær budkrig, da de tre iværksættere Anders Nielsen, Emil Jensen og Haris Bejtic for nyligt var med i det populære DR-program ”Løvens Hule.” Både Coolshop-medstifter Jacob Risgaard, Just Eat-stifter Jesper Buch og serieiværksætter Jan Lehrmann forsøgte sig med bud, men til sidst blev det Christian Arnstedt, der købte sig ind i trekløverets firma. Investeringen fra den kendte erhvervsmand skal bl.a. give luft til en ekspansion af trekløverets virksomhed, Muscle House, der blev stiftet i Horsens. Nu løfter de sløret for en del af deres planer for Muscle House, som bl.a. sælger fittness-tøj, proteinbar og proteinpulver på nettet. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.