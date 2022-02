Millionplanen glippede og sendte Claus Pedersens rejseportal på randen af konkurs | 70 meter lang kø foran natklubben | Far til fire, byrådsmedlem, driftschef og iværksætter kæmper for at undgå stress

Godmorgen. I dette nyhedsbrev: Den seneste uge er ikke gået som planlagt for Claus Pedersen. Hans firma er nu på randen af konkurs, men ud af det blå er der pludselig opstået håb. Et andet sted i byen har Anders Bruun Rasmussen i flere måneder haft svært ved at sove. Han er en af de mange danskere, der kæmper med symptomer på stress. Og så har Johnny Andersen taget en drastisk beslutning i sit firma, hvor hans sønner har valgt at gå i faderens fodspor.

2021 blev året familien Andersen for alvor fik vind i sejlene med vinduesfirmaet JA Vinduer, der nu bliver et rent familieforetagende. Foto: Privatfoto

Johnny Andersen har altid behandlet sine ansatte som familie. Han har inviteret hjem til aftensmad, når arbejdstimerne løb løbsk. Men i 2019 tog han en drastisk beslutning. Han fyrede alle sine svende og gjorde i stedet sine tre sønner til partnere. Og så begyndte millionerne at rulle ind. Torsdag var han på besøg hos sin revisor for at skrive under på det nye regnskab.

»Jeg er selv ret overrasket over, at det er gået så godt,« siger Johnny Andersen, der sammen med sin hustru Linette Andersen, der er bogholder, og deres tre drenge Carl, Lasse og Jonas, står bag firmaet. Men Johnny Andersen forudser, at en del af forretningen får en brat slutning. Håndværkerfradraget bortfalder til april i år, og det kan ramme virksomheden. Kort overblik: 70 meter kø til klubben, nyt padelcenter på vej, kommunen vil spare 700.000 kr. 70 meter lang kø til klubben: »Det var som at slippe køer på græs.«

Har puslet med planerne i et par år: Stensballegaard er på vej med center til ekstremt populær sport.

Kommunen vil spare 700.000 kr.: »Hvis du vil prøve at køre elcykel, må du låne din nabos.« Det skal du også vide: Millionplanen glippede og sendte Claus Pedersens rejseportal på randen af konkurs

Ferieudlejningsplatformen Campaya er siden stiftelsen blevet en af Danmarks største udlejningsportaler og står for udlejning af over 100.000 sommerhuse og ferieboliger. Foto: Campaya

Claus Pedersen var ikke et sekund i tvivl om, at der var mere end 10 mio. kr. på spil. Hvis hans plan mislykkedes kunne det få hele hans virksomhed til at styrte i grus. Den 44-årige horsensianere har de seneste ni år opbygget sin egen rejseportal, og i næsten et år har han arbejdet på at lande en stor millioninvestering fra en kapitalfond. Men da hans telefon ringede for præcis én uge siden, tog det hele en drejning. Pludselig kom der en helt anden melding end den, Claus Pedersen havde forventet, og nu er hans firma på randen af en konkurs. Men ud af det blå er der opstået håb: de seneste dage er det strømmet ind med henvendelser fra flere erhvervsfolk. Fik du læst? Han er far til fire, byrådsmedlem, driftschef og iværksætter. Og så »flirter« han med stress

Anders Bruun Rasmussen har stiftet sit eget firma, der producerer cola under navnet Bruun Kola, og forretningen vokser markant. Samtidig er han byrådsmedlem og driftschef med ansvaret for en lang række opgaver på det fondsejede Fængslet. Derhjemme er han far til fire børn. Foto: Privatfoto

Anders Bruun Rasmussen sov stort set ikke. Tankerne kørte rundt i hans hoved, når han lagde sig i sengen. Sådan havde det været i flere dage. Selvom hans øjne var lukkede, kunne han ikke slippe af med synet af Excel-ark, mails og den mødeoversigt i hans kalender, som han indtil få måneder forinden aldrig rigtig havde brugt, men som nu var blevet en nødvendighed. Og kalenderen var fyldt op med aftaler. Helt op. Den slags nætter har der været en del af for Anders Rasmussen de seneste måneder. Han er far til fire, nyvalgt byrådsmedlem i Horsens, selvstændig i en virksomhed, der vokser, og daglig driftschef. Og så »flirter« han med stress, som han selv formulerer det. Så meget, at han har gjort det klart over for sig selv, at der skal ske noget, hvis ikke det skal gå galt. Læs historien om Anders Bruun Rasmussen her, hvor han også løfter sløret for den skabelon, han har lavet i et forsøg på at få stressen ned i tide.