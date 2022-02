I dette nyhedsbrev: Horsens var på den anden ende den 12. maj 2021, da der mere eller mindre var lockdown i området omkring Nørretorv, hvor 20-årige Tobias Jødal blev fundet i bagagerummet på en forulykket BMW. Onsdag starter sagen ved retten, hvor fire mænd er tiltalt for vold med døden til følge. Samtidig sætter den 20-årige racerkører Frederik Vesti, der er udpeget som et af de største talenter i dansk motorsport, ord på, hvordan meldingen om Casa-stifter Michael Mortensens død har berørt ham. Og så kaster Posthuset Horsens håndklædet i ringen for en satsning, som har fået en svær opstart.

Både politiet og Beredskabsstyrelsen havde de store køretøjer fremme på Nørretorv den 11. maj sidste år. Torvet blev lukket helt ned i flere timer, og beboere i området blev bedt om at finde andre steder at være, mens det stod på.

De fire mænd skulle ifølge anklageskriftet have tildelt Tobias Jødal knytnæveslag i hovedet, så han væltede ind i den føromtalte BMW og siden slog hovedet i asfalten. Da han lå ned, lyder anklagen, at de skulle have sprøjtet peberspray i hovedet på ham.

JP Horsens har været i kontakt med alle sagens fire forsvarsadvokater. En ønsker ikke at udtale sig, mens de tre andre oplyser, at deres klienter enten helt eller delvist nægter sig skyldige. Alle tre nægter sig skyldige i grov vold med døden til følge og forsøg på røveri.

20-årig racerkører om Michael Mortensen: Han gav os chancen for at lykkes i en voldsomt krævende verden.

Posthuset Horsens slog første gang dørene op i oktober 2020, og kun to måneder senere blev stedet tvunget til at lukke ned på grund af corona.

Der gik et halvt år, før Posthuset igen kunne slå dørene op, men for få dage siden lød der igen en nedslående meddelelse fra spisestedet: På grund af stigende smitte er Posthuset igen lukket ned.

Posthuset genåbner dog i slutningen af februar, hvor lokalerne på ”1st Floor” igen vil blive brugt til arrangementer og fester. Men det står samtidig klart, at Horsens i fremtiden bliver et madmarked fattigere.

Posthuset Streetfood genåbner nemlig ikke.

»Vi har holdt mange gode fester, konferencer og events for vores gæster på 1st Floor, og vi er stolte af at have skabt et spændende hus med en god atmosfære,« siger Carsten Møller, en af ejerne bag Posthuset, og fortsætter:

»Vi må dog som ejere erkende, at vi ikke har den rette kompetence og erfaring til at drive Posthuset videre. Det har selvfølgeligt også været en svær tid at etablere 10 restauranter i, men heldigvis tyder alt på, at genåbningen er kommet for at blive.«

