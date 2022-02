I dette nyhedsbrev: En af byens største erhvervspersonligheder er gået boet. 49-årige Michael Antitsch Mortensen, der bl.a. stiftede entreprenørvirksomheden Casa, er afgået ved døden. Serieiværksætteren stiftede sit første selskab som 13-årig og var ad flere omgange med til at opbygge store erhvervssucceser. Dagens nyhedsbrev er på 593 ord - ca. 3 minutters læsning

»Dansk erhvervsliv har mistet en sand entreprenør«

Arkivfoto: Rune Aarestrup Pedersen/Ritzau Scanpix

49-årige Michael Antitsch Mortensen, der bl.a. stiftede Casa, er afgået ved døden. Det oplyser selskabet M+ på vegne af familien i en pressemeddelelse, som er sendt mandag aften kl. 23.10. »Det er med stor sorg, at vi på familiens vegne må meddele, at Michael Antitsch Mortensen helt uventet og pludseligt er afgået ved døden,« skriver familien. »Familien er naturligvis i chok og har derfor brug for ro,« fortsætter de i pressemeddelelsen.

Familien beder alle respektere deres ønske. Flügger, som Michael Antitsch Mortensen var bestyrelsesformand for, sender i en selskabsmeddelelse de varmeste tanker til familien. »I mange år har Michael været et personligt forbillede for mig. Han har været en kæmpe støtte både personligt og professionelt. Han vil i den grad blive savnet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til Michaels familie og hans nærmeste,« udtaler adm. direktør i Flügger group A/S, Sune Schnack. Konstitueret formand for bestyrelsen i Flügger group A/S Jimmi Mortensen udtaler: »Det pludselige tab af Michael er ikke alene et stort personligt tab af en vigtig person og mentor, det er også et stort tab for Flügger og for dansk erhvervsliv, som har mistet en sand entreprenør og et overordentligt godt menneske. Mine tanker går til familien i denne enormt svære situation, der har efterladt alle i stort chok.«

Arkivfoto: Søren E. Alwan/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Han var serieiværksætter, entreprenør, bestyrelsesformand, familiefar og håndværker. Og så blev han med årene kendt i medierne som »den ordblinde tømrer, der blev milliardær.« Men for Michael Mortensen handlede det ikke kun om indtægter og udgifter. Han ville skabe »nogle fede steder at være« for de mennesker, der arbejdede for ham. Og dem var der mange af. I årevis har Michael Mortensen været en af de mest succesrige erhvervspersonligheder i Horsens. Han har stået bag store virksomheder, der har haft hundredvis af ansatte. Han har været med til at opbygge skulpturer og bygninger rundt om i Horsens, og han har været en del af en lang række selskaber rundt om i landet. Mandag aften meldte hans familie ud gennem selskabet M+, at den kendte erhvervsmand er afgået ved døden. Han blev 49 år. Hos entreprenørvirksomheden Casa A/S, som han var en af grundlæggerne af, stod han bag en læresætning, som ifølge firmaet aldrig bliver glemt blandt medarbejderne: »Mennesker kommer før mursten.« Du kan læse nekrologen her. Kort overblik: Grundlagde flere virksomheder, bliver kaldt visionær Erhvervsmanden Michael Mortensen var i løbet af sin karriere med til at grundlægge flere store virksomheder. Få her et overblik over hans karriere år for år.

Michael Mortensen blev kun 49 år gammel, men nåede at sætte et stort præg på Horsens. Arkivfoto: Rune Aarestrup Pedersen/Ritzau Scanpix

Bare 49 år blev Michael Antitsch Mortensen. Alligevel har han nået at sætte et markant præg på Horsens, inden hans familie sent mandag aften offentliggjorde, at Michael Antitsch Mortensen var afgået ved døden. Allerede som 13-årig stifede han sit første firma. Senere overtog han sin fars typehus-firma, der blev til Huscompagniet, mens hans eget selskab blev til i Horsens allestedsnærværende Casa. Tim Haarbo, der er direktør i Business Horsens, kalder Michael Antitsch Mortensens død forfærdelig og alt for tidlig. »Han var i den grad et forbillede. Han var en Horsens-dreng, en rigtig horsensianer, og jeg tror, han var et idol og forbillede for rigtig mange personer. Der findes nok ikke en iværksætter i Horsens, der ikke har en tanke om ham,« siger Tim Haarbo. Michael Antitsch Mortensen er også historien om den ordblinde tømrer, der blev leder, milliardær og formand for hele 48 bestyrelser, bl.a. Flügger, M+ Ejendomme og Won Hundred. »Han er den unge tømmersvend, der havde viljen til at komme langt og også kunne gøre det. Det kan næste alle mennesker spejle sig i,« siger Tim Haarbo.