I dette nyhedsbrev: Lundagerskolen er presset til bristepunktet med elever, og nu er Horsens Kommune på vej med en midlertidig løsning, der kan koste et tocifret millionbeløb. Samtidig står i alt 22 butikslokaler i Horsens i øjeblikket tomme, og det er en situation, som Jan Friis, der er medejer af Friis Optik, kender alt til. Og så er det usikkert, hvornår en cafe, der for to år siden bedyrede en snarlig åbning, egentligt åbner.

Den midlertidige løsning skal bruges, indtil Lundagerskolen kan overtage den eksisterende bygning på Højen 1.

»Vi har brug for pladsen her og nu, og vi snakker om en gruppe af børn, som vil have det svært med at blive flyttet for meget rundt og med at være i for meget byggerod. Det havde selvfølgelig været bedre, at de kunne rykke ind i nogle permanente bygninger med det samme, men det her er den bedste løsning under de forhold, vi har,« siger Lisbeth Torfing (EL), der ventes at blive udnævnt som formand for Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget ved mødet mandag.

Byrådet besluttede i december, at hele Lundagerskolen, der i dette skoleår består af 113 specialelever og forventes at vokse til 115-120 elever over de kommende to år, skal flytte til de bygninger på Højen 1, som tidligere husede Horsens Gymnasium, efter gymnasiet slog sig sammen med Horsens Statsskole og flyttede til Studentervænget.