I dette nyhedsbrev: Fredag fejrer dronning Margrethe sit 50-års jubilæum som landets regent, og kunstner Michael Kvium, der kommer fra Horsens, fortæller i den anledning om, hvordan han husker sine mange møder med dronningen, som han har malet et portræt af under primitive forhold. Samtidig skruer Huscompagniet gevaldigt op for typehusfirmaets fokus på de ansattes sikkerhed. Og så skal en verdensrekordholder prøvetræne i AC Horsens.

»Vi havde en aftale sidst på eftermiddagen. Jeg sagde til min kone, at jeg troede, hun ville melde afbud i sidste øjeblik. Men det gjorde hun ikke. Hun kom på slaget. Hun er meget, meget punktligt. Hvis vi havde en aftale, så overholdt hun den,« husker Michael Kvium.

66-årige Michael Kvium har haft flere aftaler med dronning Margrethe end så mange andre, og tilbage i slutningen af 00’erne havde han adskillige møder med hende. Han var blevet udvalgt til at male et portræt af Hendes Majestæt.

Altså ham, der er kendt for uhyggelige gengivelser af halvfede, androgyne, nøgne mennesker og skikkelser i en tung farveskala. Og kunstneren fik meget mere, end han havde forventet, han sagde ja til.

»Dronningen ville gerne gøre det på den klassiske måde. Jeg havde regnet med, at hun ikke ville have tid, og jeg måtte tage nogle fotos af hende. Måske kunne jeg få lov at hente hende ind et par gange. Men hun ville gerne stille op, så maleriet blev til i mit sommerhus i værkstedet. Jeg ved ikke, hvor mange gange, hun var her, men det var mange gange, hun var forbi,« fortæller kunstneren.