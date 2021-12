Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Casa-stifter Michael Mortensen løfter for første gang lidt af sløret for den kommende strategi for det firma, som han stiftede, da han kun var 13 år gammel - og der skal investeres tungt, fortæller han. Samtidig får Enner Mark Fængsel et strakspåbud af Arbejdstilsynet efter endnu en voldsepisode. Det sker, mens fængslet kæmper med overbelægning og mangel på fængselsbetjente. Og så er en stærkt omdiskuteret omfartsvej nu blevet vedtaget.

Dagens udvalgte: Han har to gange skabt en formue på at sælge sine livsværk: Nu vil Michael Mortensen investere 5 mia kr i det firma, han stiftede som 13-årig

»Vi skal fordoble vores ejendomsportefølje inden for 5-7 år. I dag har vi ejendomme, som vi selv ejer eller er med i, for mellem 4 og 5 mia. kr., og det skal vi doble,« siger 49-årige Michael Mortensen. Arkivfoto: Rune Aarestrup Pedersen/Ritzau Scanpix

Michael Mortensen har gjort det flere gange. Han har været med til at bygge forretninger op fra bunden, der med tiden er blevet store erhvervssucceser, som til sidst er blevet solgt for meget store millionbeløb.

Det har gjort ham særdeles velhavende.

Selv siger Michael Mortensen, at det ikke længere er pengene, der driver ham, men at det handler om at skabe »nogle fede steder at være« for de mennesker, der arbejder for ham.

Og det er han allerede godt i gang med at forsøge igen.

Som 13-årig stiftede han et firma, der tidligere gik under navnet Casa Group, men som siden har skiftet navn til M+ Ejendomme.

Bare få måneder efter, at han i juni solgte sine sidste ejerandele i byggekoncernen Casa A/S, går han nu benhårdt efter at gøre det firma, som han stiftede for 36 år siden, endnu større.

M+ Ejendomme har de seneste måneder været i gang med at lægge sidste hånd på den kommende strategi, og nu løfter Michael Mortensen for første gang lidt af sløret for firmaets planer over for offentligheden.

Der skal investeres tungt i firmaet, fortæller han.

»I dag har vi ejendomme, som vi selv ejer eller er med i, for mellem 4 og 5 mia. kr., og det skal vi doble. Så det betyder, at vi skal ud og investere for mellem 4 og 5 mia. kr. i ejendomme inden for de næste 5-7 år,« siger 49-årige Michael Mortensen.

Læs første kapitel her: Han blev kendt som den ordblinde tømrer, der blev milliardær: I juni var Michael Mortensen med til at gøre 40 medarbejdere millionærer.

Læs andet kapitel her: Michael Mortensen er en af landets rigeste personer. Det må ikke overskygge hans børns liv: »Det bliver aldrig helt normalt, og det ved jeg også godt.«

Det skal du også vide: For få fængselsbetjente, for mange bag tremmer og en stribe påbud: Fængsel kæmper med kapaciteten

Ifølge Arbejdstilsynet er de indsatte i Enner Mark Fængsel »udpræget voldsparate, kan være flugttruede, uforudsigelige og psykisk ustabile.« Arkivfoto: Mette Mørk/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Det er nogle af landets farligste kriminelle, der afsoner en straf bag den 6 meter høje og 1.400 meter lange ringmur rundt om Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Både rockere og kriminelle, der er »psykisk ustabile og kan være udiagnosticerede«, sidder i fængslet, der blev indviet i 2006 og har over 300 overvågningskameraer.

Men for de ansatte er det ikke altid nogen nem opgave at gå på arbejde.

Det fremgår af en ny afgørelse fra Arbejdstilsynet, som JP Horsens har fået aktindsigt i.

Der er ifølge tilsynet så store problemer med arbejdsmiljøet i fængslet, at Enner Mark Fængsel nu får et strakspåbud.

Det sker, efter at en fængselsbetjent i november blev overfaldet af en af de indsatte. Ifølge tilsynet har fængslet ikke gjort nok for at minimere risikoen for vold mod de ansatte.

Tidligere i år førte en anden voldsepisode bl.a. til, at fire fængselsbetjente i marts måtte en tur på skadestuen.

Det sker samtidig med, at Enner Mark Fængsel kæmper med mangel på fængselsbetjente og for mange bag tremmer, viser oplysninger, som JP Horsens har fået aktindsigt i.

