I dette nyhedsbrev: Venstre-kandidaten Donson Üstün blev på valgdagen forvist fra et valgsted, efter han blev beskyldt for at forsøge at fiske stemmer som valgtilforordnet. Men ingen klagede nogensinde over ham, og det overrasker ikke hovedpersonen selv. Samtidig får et asiatisk supermarked nu en bøde fra Fødevarestyrelsen og en sur smiley. Og så holder hoteldirektør fast i julefest på trods af anbefalinger om aflysning.

Dagens udvalgte: V-kandidat blev kritiseret for at fiske stemmer foran stemmeboksen, men ingen klagede nogensinde officielt over ham

Hovedpersonen selv Donson Üstün skriver i en besked til JP Horsens, at han ikke er overasket over, at der ikke er indgivet en officiel klage over ham efter valget. Arkivfoto: Morten Pape/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Han blev beskyldt for i strid med valgloven at fiske stemmer foran stemmeboksen under kommunalvalget, og blev i samme omgang forvist som valgtilforordnet på valgstedet Vesthallen i Horsens.

Beskyldningerne fik formand for Kommuneforeningen Venstre i Horsens Per Svendsen til, at sige at Donson Üstün næppe kunne blive byrådskandidat for Venstre igen.

»Selvfølgelig kan vi ikke have folk til at repræsentere Venstre, som ikke følger de demokratiske spilleregler,« sagde han dengang.

Men ingen klagede nogensinde officielt over Donson Üstüns opførsel som valgtilforordnet ifølge Horsens Kommune, der står for at videresende klager over valget til Indenrigsministeriet. Muligheden for at klage over valghandlingen udløb 23. november.

Hovedpersonen selv Donson Üstün skriver i en besked til JP Horsens, at han ikke er overasket over, at der ikke er indgivet en officiel klage over ham efter valget.

»Hvad skulle de ellers? Jeg udviste resolut pæn opførsel. De er sikkert flove,« skriver Donson Üstün, som hele tiden har beskrevet sagen som en »en lodret løgn.«

Det var Susan Reinholdt, der var valgstyreformand i Vesthalen under kommunalvalget. Hun har tidligere overfor JP Horsens beskrevet Donson Üstüns opførsel som »uartig«.

Hun ærgrer sig over, at hun ikke fik klaget.

»Jeg indberettede det til valgbogen, og det, tænkte jeg, var nok, så jeg har slet ikke haft i tankerne at klage officielt over Donson. Men det fortryder jeg da i allerhøjeste grad, at jeg ikke har gjort nu,« siger hun.

Kort overblik: Holder fast i julefest, cheftræner gør status, børn skal fjernundervises

Det skal du også vide: Asiatisk supermarked kæmpede med sure smileys - men gemte dem bag en elitesmiley

Foto: Didde Venzel

På Nørregade 18 hænger der en smiley med meget nedadvendte mundvige.

Fødevarestyrelsen har nemlig været ude efter Asia Råvarer. Styrelsen var på et ekstraordinært besøg 4. november for at tjekke, om det asiatiske supermarked havde fulgt op på deres moderat utilfredse smiley fra august måned i år.

Men selvom Asia Råvarer havde efterlevet en række af de krav, Fødevarestyrelsen havde stillet, så havde butikken beholdt deres skilt med en elitesmiley fra tidligere.

»Virksomheden har ladet kontrolrapporten fra den 25-06-2021 med elitesymbol hænge ved siden af kontrolrapporten fra den 27-08-2021, hvor virksomheden fik et påbud om destruktion samt andre sanktioner,« skriver Fødevarestyrelsens i deres seneste kontrolrapport af butikken.

Samtidig har Asia Råvarer fået en bøde på 5.000 kr., og er blevet pålagt en række ekstra besøg fra Fødevarestyrelsen. Kontrolbesøg, som Asia Råvarer selv skal betale.

Skiltet med elitesmileyen er sidenhen blevet fjernet, og den nyeste rapport med den sure smiley står nu i vinduet.

