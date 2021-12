Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Jakob Lager har sagt sit job som overlæge op for at stå i spidsen for sin egen virksomhed, hvor han vil hjælpe andre virksomheder med at få sundere medarbejdere, der lever længere. Samtidig vil trekløveret bag Smash Padelcenter nu udvide bare få måneder efter åbningen i maj. Og så har Horsens Kommune søgt om midler til at deltage i to forskellige projekter, der skal sikre grundvandet på Endelave.

Dagens udvalgte: Overlæge Jakob Lager vil bekæmpe livsstilssygdomme med ny virksomhed: »Når folk bliver indlagt med lungekræft er det for sent«

Jakob Lager kommer fra en overlægestilling på Horsens Regionshospital. Foto: Didde Venzel

Jakob Lager har en mission. Den er ganske simpel: Vi skal leve længere og dø senere.

Derfor stoppede han i september som overlæge på Medicinsk Afdeling på på Horsens Regionshospital. Han har samlet set beskæftiget sig med lungesygdomme i over 10 år. Det har givet ham en del erfaringer med konsekvenserne af rygning.

»Majoriteten af dem, der bliver indlagt på lungeafdelingen, bliver det, fordi de har røget. Det kan være, at de har KOL eller lungekræft. Det, jeg så, er, at de dør meget tidligt, og at de bliver meget syge op til. Det betyder, at de mister rigtig mange gode leveår,« siger Jakob Lager, som vurderer, at der på hans tidligere afdeling er omkring 30 patienter indlagt ad gangen, mens der i 2020 var 324 dødsfald på afdelingen.

Det satte stille og roligt nogle tanker i gang hos Jakob Lager.

»Jeg tænkte meget på, at vi bruger alle ressourcerne på at behandle folk til sidst i livet, når først folk er blevet kronisk syge eller det er stukket helt af med rygning, overvægt eller et for højt alkoholforbrug. Ofte kommer hjælpen måske 20-30-40 år for sent. Det er enormt sørgeligt i et menneskeligt perspektiv, men det er også skæv ressourcemæssig prioritering,« siger Jakob Lager.

Derfor besluttede han sig for at sige sit gode job op og forsøge sig som selvstændig.

Kort overblik: Vil redde grundvandet, lokal socialforening på finansloven, dømt i sag om afpresning

Det skal du også vide: Nystartet padelcenter er klar til at udvide: »Alle vores tider er revet væk«

Asger Ravn (tv) og hans forretningspartnere, der foruden Lasse Damgaard (midten) også tæller byrådsmedlem for Venstre Martin Ravn, afventer endelig godkendelse på at etablere yderligere to baner. Foto: Smash Padelcenter

Da Asger Ravns kammerat og lejlighedsvise forretningspartner Lasse Damgaard spurgte, om de to sammen skulle starte et padelcenter i Horsens, vidste førstnævnte ikke engang, hvad sportsgrenen gik ud på.

»Lasse er genial til at få en masse gode ideer, som han sender videre til mig. Og jeg plejer at skyde dem ned, fordi jeg er lidt mere konservativ. Da han skrev om padel til mig, sagde jeg nej, fordi jeg syntes, det var alt for koldt i Danmark til at spille på vandet. Så måtte han lige fortælle mig, at det ikke har noget med vand at gøre, men at det er en form for tennis,« siger Asger Ravn.

Men Asger Ravn kunne ikke helt slippe ideen, og efter et par dages betænkningstid blev han alligevel overbevist.

Sidenhen fandt makkerne lokaler på Fuglevangsvej i Horsens, hvor de har startet Midtjyllands nyeste padelcenter, Smash Padelcenter, som netop har været vært for danmarksmesterskabet i den hurtigtvoksende sportsgren.

Og kort tid efter åbningen i maj i år er interessen så stor, at en udvidelse allerede er på vej.

