I dette nyhedsbrev: Leif Jørgensen fra Endelave er bekymret for, at øen vil miste arbejdspladser, hvis der bliver købt en ny færge til Endelave, som kommunen har planer om. Samtidig vil den 22-årige Karen Kirstine Bøndergaard gøre op med de fordomme, som følger med diagnosen skizofreni. Og så fortsætter millionerne med at rulle ind for Kurt Møllers fødevarevirksomhed, som han købte, da han i 2007 var på jagt efter opkøbsmuligheder for sin daværende arbejdsgiver.

Dagens udvalgte: Kan koste arbejdspladser: Endelave-formand er forbeholden over for kommunens færgeplaner

Endelave-færgen har nu 25 år bag sig. Lørdag den 4. december skulle det jubilæum have været fejret, men det blev aflyst på grund af coronasituationen. Arkivfoto: Morten Pape

Endelave kan formentlig se frem til at få en ny færge inden for de kommende år. I hvert fald har Horsens Kommune søgt om penge til projektet hos en pulje hos Trafikstyrelsen til at forgrønne færgedriften i Danmark.

Hvis alt går efter planen, bliver den nu 25 år gamle MF Endelave erstattet af en mere miljøvenlig færge i 2026.

På Endelave bliver de planer dog mødt med en vis skepsis.

»Det er da meget spændende, men der ligger ikke noget fast endnu i forhold til udformning og drivmiddel. Vi er glade for den nuværende færge, som sejler meget stabilt,« siger Leif Jørgensen, formand for Endelave Beboerforening.

Leif Jørgensen er bl.a. bekymret for, at en ny færge kan komme til at koste arbejdspladser på solskinsøen.

»Vi har et meget følsomt samfund, for vi er ikke ret mange. Min hustru arbejder på færgen, og jeg pendler. Hvis vi begge skal til at pendle, får vi en helt anden hverdag. I sidste ende kan det betyde, at vi skal bo på fastlandet, men det har vi jo ikke lyst til,« siger Leif Jørgensen.

Kort overblik: Vil gøre op med fordomme, halinspektør i byrådet, familieejet selskab har mursten for 498 mio kr

Det skal du også vide: Kurt Møller sagde sit direktørjob op og købte det firma, som han kiggede på for sin arbejdsgiver

»Jeg ringede til ham og sagde, at jeg manglede lige x-antal millioner. Så sagde han: ”det er fint, den er jeg med på.” Og så købte vi firmaet. Det tog ti minutter,« siger Kurt Møller. Foto: PR-foto/Delika Food Group

Kurt Møller har en god jagtkammerat, som han kom til at tænke på, da han en dag i 2007 var på et virksomhedsbesøg.

Hans ven havde engang sagt til ham, at hvis han nogensinde fik lyst til at blive selvstændig, så ville vennen gerne være med i hans nye forretningseventyr.

Og pludseligt fik Kurt Møller lyst til at tage springet, da han som 47-årig var i Hammel for at se på en pålægsproducent, der var i økonomiske problemer.

Det var han, fordi familien bag Jensen’s Bøfhus var på jagt efter opkøbsmuligheder til Jensen’s Foods, hvor Kurt Møller var adm. direktør. Men i 2007 endte han i stedet med selv at købe den virksomhed, som han kiggede på, inden han sagde sit direktørjob op.

»Da jeg var lidt inde i forhandlingerne med en, som banken havde sat til at afvikle virksomheden, tænkte jeg, at den tager jeg sgu selv, hvis det var muligt. Og det var det,« siger Kurt Møller, der kort efter hev fat i sin jagtkammerat.

Siden han i 2007 købte pålægsfirmaet fra Hammel sammen med forretningspartneren Tom Elert Christensen, er det gået stærkt for makkerparrets forretning, der nu omsætter for over 450 mio. kr. om året.

Fik du læst? James Gomez spillede fodbold med bare fødder og en appelsin som bold: Til januar kan han træde ind på verdensscenen

James Gomez får senere i december besked på, om han skal med sit landshold til den prestigefyldte turnering Africa Cup of Nations. Foto: Simon Holst Jensen

For godt to år siden rejste James Gomez fra den gambiske hovedstad Banjul til Horsens. Med sig havde han meget lidt. En af klubbens sponsorer hjalp med at få tøj på kroppen af den unge spiller, og en værtsfamilie sørgede for husly.

Hans mor var ellers imod skiftet til AC Horsens, fordi flytningen godt 6.000 km nordpå var for lang.

»Hun havde svært ved at acceptere det, og hun syntes, at jeg var for ung. Men det er min karriere, og jeg var nødt til at tage afsted. Det var den eneste mulighed,« siger James Gomez.

Han flyttede fra sin stadig højt skattede mor, da han kun var 8-9 år gammel, fordi hun dengang mente, at han ville få en bedre opvækst hos sin onkel, hvor reglerne var lidt skrappere, og man ikke fik lov til at gøre, hvad man havde lyst til. Hun havde formentlig ret, medgiver han i dag.

Hos onklen skulle skolen passes, og derudover gik tiden med fodbold. Enten på det akademi, som James Gomez blev optaget på, inden han var 10 år, eller på gader og stræder.

»Når vi ikke havde en bold, skar vi bare en appelsin ned fra et træ og spillede med den og vores bare fødder i stedet,« siger James Gomez.

Til sidst gav det så meget pote, at han fik en kontrakt med den gambiske topklub Real de Banjul, hvor en anden Horsens-kending Bubacarr Sanneh også har haft sin gang.

