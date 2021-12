Godmorgen

Sundparken er igen på den årlige liste over såkaldte parallelsamfund i Danmark. Kommunen har arbejdet på en plan om at rive boliger ned i området inden 2023, men den plan er droppet, og borgmesteren vil helst undgå nedrivninger. I Nim vågnede Katja Træholt List brat op torsdag morgen, da hendes datter pludselig råbte, at der var politibetjente med geværer foran deres hus. Og i Region Midtjylland er der så stor mangel på sygeplejersker, at antallet af ubesatte stillinger er blevet fordoblet.

Arkivfoto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

For foden af Langmarksvej i Horsens ligger boligområdet Sundparken, der i årevis har været et stort politisk emne i byrådet.

Sidste år blev boligområdet klassificeret som en såkaldt »hård ghetto«, efter at Sundparken igennem fem år figurerede på de opgørelser, der længe har været kendt som den såkaldte »ghettoliste.«

I en ny udgave af den årlige opgørelse over landets mest udsatte boligområder, er Sundparken igen nævnt. Denne gang er »ghetto«-udtrykket i stedet lavet om til betegnelsen »parallelsamfund«.

Udfordringerne i området fik tidligere i år Horsens Kommune til at arbejde på en plan for, at der frem mod 2023 skal rives boliger ned i Sundparken og i stedet bygges nye.

Det er nemlig et krav i lovgivningen, at der rives boliger ned, hvis et område opfylder en række betingelser, der gør, at et område automatisk ryger på listen.

Men nu viser det sig, at kommunen og boligselskabet bag Sundparken har droppet planen om at rive boliger ned frem mod 2023. Det er ifølge borgmester Peter Sørensen (S) »fuldstændig urealistisk« at nå.

»Corona har jo gjort, at vi ikke har kunnet nå så langt med det. Så der er ikke nogen planer om at rive noget ned i 2023. Det kan jeg sige med sikkerhed,« siger Peter Sørensen, der tilføjer, at han helst vil undgå at rive bygninger ned i Sundparken:

»Der kan ikke hverken nåes eller laves planer om nedrivning i 2030, og jeg har også den grundlæggende holdning, at der ikke er grund til at rive ned før man ved, om man lykkes.«

Han understreger, at kommunen vil overholde den udviklingsplan, der er lavet for området frem mod 2030.

Sydøstjyllands Politi har torsdag morgen været massivt til stede omkring Hovedgaden og Østerbyvej i Nim. To personer er bekræftet blevet anholdt. Privatfoto

Katja Træholt List vågnede brat op torsdag morgen. Hendes 9-årige datter råbte, at der var politi med geværer uden for deres hus i Nim lidt uden for Horsens.

Først tænkte Katja Træholt List, at datteren måtte have en meget god fantasi, men ganske hurtigt gik det op for hende, at det var rigtigt nok.

Der var stærkt bevæbnet politi over alt omkring Hovedgaden og Østerbyvej. Sydøstjyllands Politi havde kl. 06.54 modtaget et alarmopkald fra byen. I løbet af morgenen blev to personer anholdt i byen.

»Politiet har også været inde i vores have,« siger Katja Træholt List, der fik at vide, at hun skulle blive indenfor, rulle for og holde sig fra vinduerne.

»Det var en skræmmende oplevelse, meget ubehageligt at være vidne til. Mest fordi man uvidende bare kan se på at de står med maskinpistoler og helt kampklædte,« siger Katja Træholt List.

