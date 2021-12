Godmorgen

Folketingets beslutning om at lukke engelsksprogede uddannelser for at mindske SU-udgifter til udlændinge kommer til at slå hårdt i Horsens, hvor ni uddannelser bliver berørt. På Regionshospitalet Horsens forudser ledelsen samtidig et stort efterslæb af operationer til januar efter flere måneder, hvor hospitaler landet over har været presset.

VIA University College har kun haft det nye campus i Horsens i brug i to måneder. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

VIA i Horsens skal vinke farvel til 451 studiepladser. Det står klart, efter det er blevet besluttet, hvilke engelsksprogede uddannelser, der står foran lukning.

Professionshøjskolen VIA University College er blandt de uddannelsesinstitutioner, der bliver allerhårdest ramt af Folketingets beslutning om at skære i udbuddet af engelsksprogede uddannelser.

I alt kommer det til at koste 673 studiepladser, hvoraf de 451 altså er placeret i Horsens.

»Vi kommer til at miste 451 studerende, og det vil kunne mærkes på studiemiljøet. Lige nu analyserer vi konsekvenserne for Horsens, og vi har endnu ikke et endeligt billede af situationen,« siger Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør hos VIA University College.

»Vi er virkelig ærgerlige over at miste vores engelsksprogede uddannelser, som vi har fået bygget et godt fagligt miljø op omkring, og som der også er en del forskning forbundet til,« siger hun.

I Horsens har VIA i øjeblikket ca. 2.900 studerende fordelt på 27 forskellige uddannelser.

Prognosen kommer på et tidspunkt, hvor sygehuset i Horsens i forvejen har været nødt til at aflyse en lang række operationer i et forsøg på at håndtere presset fra flere sider. Arkivfoto: Mette Kjær

Sygehuse over hele landet er pressede, og situationen er spidset til de seneste måneder, hvor ventelisterne på operationer er blevet længere og længere flere steder.

Efterslæbet af operationer vokser også i Horsens, og nu viser det sig, at regionshospitalet forventer en pukkel af ventende operationer, der vil overstige 3.000 operationer til januar.

Det fremgår af en ny prognose fra Regionshospitalet Horsens, som JP Horsens har fået adgang til.

Nils Falk Bjerregaard, der er lægefaglig direktør på sygehuset, betegner situationen som »alvorlig«.

»Det er både en ærgerlig og ulykkelig situation, vi står i. Dels er der jo patienterne, som med rette kan have en forventning om, at de kan blive behandlet, og det er vi slet ikke i stand til i en sådan grad, som vi kan sædvanligvis,« siger han og tilføjer, at problemerne også strækker længere ud.

»Vi henviser rigtig mange patienter til behandlinger på privathospitaler og ved privatpraktiserende speciallæger, men det er ikke alle patienter, som kan få et reelt tilbud i den private sektor. Mange af dem vil være nødt til at vente rigtig længe,« siger Nils Falk Bjerregaard.

