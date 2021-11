Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Horsens Kommune var for få uger siden tæt på at sætte gang i en nedlukningsplan på baggrund af forkerte coronatal. Samtidig er hospitalerne i Region Midtjylland så presset, at regionens hospitaler forventer et efterslæb på over 23.000 operationer i april næste år. Og så har ukendte gerningsmænd forsøgt at sætte ild i et vaccinationscenter.

Dagens udvalgte: Horsens Kommune havde nær igangsat nedlukningsplan på baggrund af forkerte tal

Tallene er opgjort i forskellige perioder, fortæller SSI. Arkivfoto: REUTERS/Niharika Kulkarni

For to uger siden fik sundhedsdirektøren i Horsens Kommune sig noget af en overraskelse.

Kommunen har gennem coronakrisen løbende fulgt dagens coronatal, som Statens Serum Institut hver dag offentliggør på deres online dashboard klokken 14.00.

»Vi har jo altid troet, at der kun var ét sæt data, og dashboardet er de tal, som jeg har indtryk af bliver mest brugt både i kommuner og i medierne,« siger Jes Svenninggaard, som er direktør for Velfærd og Sundhed.

»Men vi er blevet klogere og har fundet ud af, at tallene er behæftet med nogle fejl,« siger han.

Det blev kommunen opmærksom på fredag 12. november, da Horsens Kommunes grænseværdier ifølge SSI’s dashboard overskred 400. Det betyder, at kommunen ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal sætte gang i en nedlukning.

Det betyder ikke, at institutioner skal lukkes, men kommunen bør ifølge anbefalingerne sætte gang i en række tiltag.

Det var derfor ikke uden betydning, at kommunens incidenstal d. 12. november oversteg 400.

»Derfor kontakter vi så Styrelsen for Patientsikkerhed, for at få bekræftet, hvordan vi skal reagere. Men styrelsen fortæller os, at vi ikke ligger over niveauet, og at vi ikke skal benytte os af SS’Is dashboards tal,« siger Jes Svenninggard.

Kort overblik: Ville sætte ild til vaccinationscenter, vej lukker permanent, firma må drosle lidt ned

Det skal du også vide: Uddannelsesinstitution med 2100 elever på vej med systematisk kontrol af coronapas

»Vi prøver at lægge det ind i nogle fornuftige og håndterbare rammer,« siger Niels Yde, der er direktør hos Learnmark i Horsens.

På »en ganske normal dag« går der omkring 2100 elever og kursister på uddannelsesinstitutionen Learnmark i Horsens.

Snart bliver de mange elever mødt af et krav om, at de skal kunne fremvise et gyldigt coronapas på grund af de nye coronarestriktioner, der er blevet indført i kølvandet på de stigende smittetal.

Ifølge retningslinjerne skal uddannelsesinstitutionerne »mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, om de omfattede personer har et gyldigt coronapas.«

Men Learnmark vil ikke kun bruge stikprøvekontroller af elevernes coronapas.

I stedet er Learnmark på vej med en systematisk kontrol, hvor eleverne to gange om ugen skal vise, om de har et gyldigt coronapas eller ej. Hvis ikke de har det, bliver de bedt om at tage hjem.

»Der, hvor vi havner, vil tendere imod, at vi tjekker alle, der er på skolen på det pågældende tidspunkt,« siger Niels Yde, der er direktør for Learnmark.

Vi holder øje med: Hospitalerne forventer et efterslæb på over 22.000 operationer til april



Der udføres gennemsnitlig ca. 23.000 planlagte operationer og endoskopier per måned i et normalt år på Region Midtjyllands hospitaler, står der i et notat fra Region Midtjylland. Arkivfoto: Stine Rasmussen

Et efterslæb på mellem 22.000 og 23.000 operationer.

Det er, hvad hospitalerne i Region Midtjylland forventer at have, når kalenderen skriver 1. april næste år.

De mange operationer svarer til, hvad hospitalerne i regionen ca. udfører på en måned.

Tallene stammer fra hospitalsudvalget i Region Midtjylland, der mandag har drøftet, hvordan man kan komme på omgangshøjde igen.

»Jeg synes, det er en alvorlig situation. Specielt på vegne af patienterne. Der er jo altså nogen, som kommer til at gå og vente lidt længere, end de skulle,« siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for regionens hospitalsudvalg.

