Godmorgen

I dette nyhedsbrev: I snart to år har en stribe gamle bygninger på Schüttesvej været til salg, men nu slår kommunen til, og borgmesteren har en plan klar for bygningerne. Samtidig skal tusindvis af kommunalt ansatte nu fremvise coronapas, og det kan give ansættelsesretlige konsekvenser, hvis ansatte nægter at vise coronapasset. Og så jubler Anne-Marie Rindom over at være nomineret til stor pris.

Dagens nyhedsbrev er på 515 ord - ca. 2,5 minutters læsning

Dagens udvalgte: Kommunen køber historiske bygninger: Vil lave tidligere forsøgscenter om til et skatercenter

Den stribe bygninger, som Horsens Kommune netop har købt, har været til i snart to år. I forgrunden ses den gamle herregård, som ikke er en del af handlen. Foto: Freja Ejendomme.

Engang var det en del af et historisk gods, og senere blev det forvandlet til et forsøgscenter for Aarhus Universitet.

Men de seneste år har en stribe gamle bygninger på Bygholm Avlsgård i Horsens mest af alt været brugt som et opbevaringssted eller som virksomhedslokaler.

Nu er i alt ni bygninger, der ligger på Schüttesvej i Horsens, på vej til at få et helt nyt formål.

I snart to år har statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, haft bygningerne til salg, men nu slår Horsens Kommune til og køber bygningerne, der ligger på en grund, som kommunen i forvejen ejer.

I alt har Horsens Kommune købt bygninger med en samlet størrelse på over 10.000 kvm.

Ifølge borgmester Peter Sørensen (S) vil kommunen nu forsøge at bruge købet til at lave et nyt sted til skatermiljøet.

Helt konkret er det planen, at den største bygning på 3.844 kvm. skal laves om til et nyt skatercenter, hvis det er muligt. Men kommunen vil ikke selv drive stedet.

»Alle dem, der færdes i skatermiljøet, har i lang tid talt om, at de godt kunne tænke sig at have et indendørs sted. Den hal, der står derovre, er egentligt tiltænkt, at vi vil se om det kan laves,« siger Peter Sørensen.

Kort overblik: Opfordrer børn til at blive testet, fire mænd skal for retten, slut med vaccination uden tidsbestilling

Det skal du også vide: Krav om gyldigt coronapas for tusindvis af kommunalt ansatte

»Det bliver ikke sådan noget med, at man ikke kan komme ind på sin arbejdsplads uden at vise et coronapas,« siger kommunaldirektør Charlotte Lyrskov. Arkivfoto: Tobias Hansen Bødker

Det kan få »ansættelsesretlige konsekvenser,« hvis en kommunalt ansat i Horsens efter den 1. december nægter at fremvise et coronapas, hvis medarbejderen bliver bedt om det.

Det står klart, efter at Horsens Kommune torsdag på et ekstraordinært møde har besluttet at indføre et krav om, at de kommunalt ansatte skal kunne vise et gyldigt coronapas, når de er på arbejde.

Beslutningen kommer, efter at Folketinget torsdag har indført en ny lov, der giver virksomheder mulighed for at kræve coronapas.

»Den lov, der er vedtaget, giver også mulighed for, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Men vi vil selvfølgelig starte med en dialog med de pågældende for at være nysgerrige på, hvorfor man ikke vil vise et coronapas. Og så vil det være helt op til den konkrete situation, hvilke konsekvenser det vil få,« siger kommunaldirektør i Horsens Charlotte Lyrskov til JP Horsens.

Kravet kommer til at gælde tusindvis af ansatte, og ifølge Charlotte Lyrskov bliver der ikke forskel på, om der er tale om en vikar eller en fastansat.

Det kan du læse senere: Anne-Marie Rindom om nyvunden kendisfaktor: »Det er godt for sejlsporten«

Anne-Marie Rindom da hun vandt sin guldmedalje til OL Tokyo 2020. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det går godt for Anne-Marie Rindom.

Forruden den guldmedalje, hun i sommer kunne svinge om halsen ved OL i Tokyo, er hun netop blevet nomineret til den fornemme internationale pris World Sailor of the Year og årets danske sportsnavn.

»Det er jo en af de største præstationer i Danmark at være nomineret til årets sportsnavn. Jeg er rigtig, rigtig glad for at være nomineret og få anerkendelsen, for det er noget, som jeg har trænet for i rigtig mange år, så det at der er nogen, som lægger mærke til en, det er bare fedt,« siger Anne-Marie Rindom, som dog ikke vil spå om sine chancer for at vinde.

Læs interviewet med Anne-Marie Rindom senere fredag på JP Horsens.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.