I dette nyhedsbrev: Tina Kirkegaard, der er selvstændig og indehaver af en frisørsalon, oplever lige nu, at flere kunder aflyser deres tider på grund af frygt for coronasmitte, og hun er langt fra den eneste. Samtidig overtager Troels Holch Povlsen, der grundlagde tøjkoncernen Bestseller, gennem et af sine selskaber nu et stort jordareal i Horsens. Og så vil kommunen sætte ind over for en stigning i antallet af langtidssygemeldte.

Dagens udvalgte: Stigende coronasmitte får kunderne til at aflyse frisørtider: »Det giver mavepine og søvnløse nætter«

Tina Kirkegaard er selvstændig frisør med tre saloner i Horsens, Nordenskov og Krogager. Hun oplever, at kunderne lige nu aflyser frisørtider i frygt for corona-smitte. Privatfoto

Der bliver sprittet af mellem kunderne. Alle overflader tørres af. Der er blevet sat UV-lys op.

Frisøren Tina Kirkegaard, der har tre saloner under navnet Park by Tina K og Sascha, gør hvad hun kan for at gøre sine saloner sikre for både sine kunder og sine ansatte.

Men lige nu er kunderne begyndt at aflyse deres frisørtider. Andre booker overhovedet ikke en tid.

»I dag har faktisk været okay, men i sidste uge havde vi godt nok mange afbud,« siger Tina Kirkegaard.

Brancheorganisationen SMVdanmark har lavet en rundspørge blandt 444 selvstændige frisører.

Mere end halvdelen af de adspurgte har i den seneste tid ligesom Tina Kirkegaard oplevet, at kunderne aflyser deres planlagte klipninger.

»Det er selvfølgelig mega irriterende, men jeg kan jo godt forstå dem. Kunderne vil gerne passe på hinanden og passe på sig selv og deres ældre. Og vi er jo heller ikke interesseret i at få nogle ind, der er smittede,« siger Tina Kirkegaard.

Kort overblik: Flere langtidssygemeldinger, OL-guldvinder nomineret til stor pris, tv-program kommer til Horsens

Det skal du også vide: Bestseller-stifter køber stort erhvervsareal i Horsens: Borgmesteren forventer flere arbejdspladser

Troels Holch Povlsen flyttede i 2009 sit selskab Nine United Properties Denmark fra Brande til Horsens. Nu udvider han i byen. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I årevis har familien bag det verdensomspændende tøjimperium Bestseller haft et domicil for en del af deres forretning på havnen i Horsens.

Og nu udvider tøjgigantens grundlægger, Troels Holch Povlsen, sit engagement i byen gennem et af sine selskaber.

Det er selskabet Nine United Properties Denmark, som Troels Holch Povlsen ejer, der åbner pengekassen og køber et stort erhvervsområde i Horsens, der strækker sig over i alt 51.000 kvm. jord.

Området har indtil nu været ejet af Horsens Kommune, men er netop blevet solgt til Nine United Properties Denmark for et ukendt beløb.

Det bekræfter borgmesteren i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), over for JP Horsens. Han kan dog ikke oplyse prisen for handlen, men siger, at området ifølge lokalplanen kun kan bruges til erhvervsbyggeri.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at de skal bygge efter det, lokalplanen giver mulighed for, og det er erhvervsbyggeri. Så det er det, de skal bruge grunden til,« siger Peter Sørensen.

