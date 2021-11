Godmorgen

Dagens udvalgte: Entreprenørfirma køber 338.000 kvm jord i Horsens - på vej med nyt byggeprojekt

Et stort byggeprojekt er på vej i Horsens Kommune.

For anden gang på under halvandet år sælger kommunen flere hundredetusinde kvm. jord til en virksomhed, der har planer om at udvikle et stort område til erhvervsbrug.

I juli sidste år var det logistikkæmpen DSV, der købte 500.000 kvm. jord af Horsens Kommune. Denne gang er det en lokal erhvervsmand, der har haft pengepungen fremme for at overtage et stort jordområde.

Entreprenørfirmaet HM Entreprenør A/S, der er ejet af Michael Thorup Mortensen, køber således 338.000 kvm. erhvervsjord af Horsens Kommune. Området, som firmaet nu overtager, ligger i Erhvervspark Vega.

Her vil firmaet udvikle et byggeri, der skal bruges til erhverv. Michael Thorup Mortensen holder dog indtil videre kortene tæt ind til kroppen om de konkrete planer.

»Jeg glæder mig over, at jeg nu kan komme i gang med et nyt spændende projekt,« lyder det fra Michael Thorup Mortensen.

Ifølge ham betyder projektet, at »virksomheder, som ikke findes i kommunen i forvejen,« nu »kommer hertil med masser af nye arbejdspladser.«

Kort overblik: Slagterigigant får rekordoverskud, varemangel kan ramme julehandlen, køreskoler er frustrerede

Det skal du også vide: I fare for at styre sammen: Nedrivningen er i gang i Skolegade 16 - også nummer 14 jævnes snart

Nedrivningen af Skolegade 16 er i gang. Ejeren af nummer 14 har fortalt Horsens Kommune, at denne bygning vil blive revet ned, når arbejdet i nummer 16 er overstået. Foto: Tobias Hansen Bødker

I årevis har de to bygninger i Skolegade 14 og 16 været centrum for en strid om nedrivning.

Helt tilbage i 2014 ansøgte ejeren af Skolegade 14, Henning Baltzer Rasmussen, om tilladelse til at rive sin ejendom ned. Det fik han - men den faldefærdige bygning står der endnu.

Det samme har den sammenstyrtningstruede bygning i nummer 16 gjort - lige indtil nu. For nu er nummer 16, der ejes af Talal Taleb, endelig ved at blive revet ned.

Arbejdet startede i sidste uge, efter at ejeren af nummer 14 efterkom et påbud fra Horsens Kommune om at afstive sin bygning inden den 16. november, så arbejdet med at rive nr. 16 ned kunne gå i gang.

De to bygninger læner sig nemlig ind mod hinanden og er begge i fare for at styrte sammen, hvis den anden bliver fjernet.

Få et overblik over hele forhistorien i denne artikel.

Navnenyt: 44-årige Mette Faust bliver kulturdirektør i Horsens

For anden gang på under en måned udpeger Horsens Kommune en ny direktør til en af posterne i den øverste direktion.

Og endnu engang bliver det en person fra kommunens egne rækker, der indtager posten.

Det er den 44-årige vicedirektør Mette Faust, der nu bliver direktør for Kultur og Medborgerskab i en nyoprettet stilling.

Hun bliver dermed en del af af kommunens øverste direktion, der i samme ombæring bliver udvidet fra fire medlemmer til fem medlemmer. Mette Faust bliver med den nye direktørrolle den fjerde kvinde i kommunens direktion, der består af fem medlemmer.

