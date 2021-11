Godaften

I dette nyhedsbrev: Stemmerne er blevet talt op i løbet af natten til onsdag, og selvom den siddende borgmester, Peter Sørensen, endnu ikke selv har kaldt valget, peger alt på, at han fortsætter på posten i de kommende fire år. Mens De Konservative har jublet under valgnatten, har flere spidskandidater dog mistet deres plads i byrådet. Og så har det været så tæt i optællingen af de personlige stemmer, at det allerede natten til onsdag stod klart, at det ville kræve ikke bare én, men flere fintællinger.

Dagens udvalgte: SF og R er klare i spyttet: Alt peger på Peter Sørensen

De Radikales Rikke Christensen (t.v.) peger på Peter Sørensen (S) som borgmester, uanset hvordan konstitueringsaftalen ser ud. Foto: Mette Kjær



Selv om Socialdemokratiet oplevede en større tilbagegang og et tabt mandat ved tirsdagens kommunalvalg, tyder alt nu alligevel på, at Peter Sørensen (S) kan fortsætte sit virke som borgmester.

Det viser en rundringning, som JP Horsens har foretaget.

Sammen med valgforbundsfællerne fra Enhedslisten og SF samt De Radikale, der på forhånd har meldt ud, at partiet peger på den nuværende borgmester, opnår blokken 15 mandater. 14 giver flertal.

Og netop 14 mandater ser umiddelbart ud til at være i hus for borgmesteren, der hele onsdag har siddet i forhandlinger med de øvrige partier i byrådet om den kommende konstitueringsaftale.

I en SMS til JP Horsens skriver SF’s nyvalgte byrådsmedlem Pernille Holm, at hun peger på Peter Sørensen, uanset hvordan fordelingen af udvalgsposter bliver i den endelige konstituering.

Radikale Venstre var ikke i valgforbund med Socialdemokratiet, men har allerede forud for valget peget på Peter Sørensen som borgmester. Det holder partiet fast i, siger det nyslåede byrådsmedlem Rikke Christensen.

»Vi har hele tiden meldt ud, at vi peger på Peter Sørensen,« siger hun.

Kort overblik fra valgnatten: Næsten halvdelen af byrådet ser ud til at blive skiftet ud

Det skal du også vide: Markante navne på vej ud af byrådet

Peter Sørensen læser de personlige stemmer op. Foto: Tobias Hansen Bødker

Flere markante navne ser ud til at miste deres plads i det nye byråd i Horsens Kommune.

Natten til onsdag læste den nuværende borgmester, Peter Sørensen (S), de personlige stemmer op, og mens han selv bliver den klare topscorer i antallet af personlige stemmer på trods af en stor tilbagegang i forhold til kommunalvalget i 2017, er det anderledes tæt i andre dele af listen.

Det kommer således til at kræve flere fintællinger at få afklaret, hvordan de endelige pladser skal fordeles.

»Jeg vil for god ordens skyld understrege, at der er ikke bare én, men flere fintællinger i morgen, og det kan rykke rundt på de endelige mandater, fordi det ligger tæt,« sagde Peter Sørensen kl. 02.30 natten til onsdag.

Den endelige opgørelse af de personlige stemmer er endnu ikke offentliggjort, men ser lige nu ud til at skubbe spidskandidaten for Socialistisk Folkeparti, Paw Amdisen, ud af byrådet.

Også spidskandidaten for De Radikale, Niels Voetmann Jepsen, måtte forlade valgfesten uden udsigt til en plads i byrådet, selvom partiet får et mandat.

Knap fem timer efter, at valgstederne lukkede, sagde Peter Sørensen til JP Horsens i sit første interview efter stemmerne var talt op, at han forventer at beholde borgmesterposten.

JP Horsens fortsætter valgdækningen i de kommende dage.

