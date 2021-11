Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Bankerne sagde nej til at låne dem penge, da Mogens Hørdum Sørensen sammen med sin hustru stiftede et firma i 1995. Siden har de været igennem flere kriser og fyringsrunder, men omsætter nu for over en halv mia. kr. Samtidig arrangerer den eneste drag queen i Horsens nu en pridefestival. Og så fortæller de 13 spidskandidater om sig selv forud for valget i morgen.

Dagens udvalgte: Efter finanskrise, fyringsrunder og nej fra bankerne omsætter ægtepar nu for over en halv mia. kr.

Selvom Mogens Hørdum Sørensen har en fortid hos Grundfos, hvor han i fem år lærte de processor, som han har bygget sin karriere op på at tilbyde andre virksomheder, var det ikke altid lige let i de første år. »Det sjoveste, vi har prøvet, er, at vi fik en ordre fra en underleverandør til Audi, som vi løste super godt rent teknisk. Men da de kom op og så vandmøllen, var de der Audi-indkøbere rimeligt meget i panik. Der var hverken en kvalitetschef, økonomichef eller nogen som helst organisation bagved,« siger han.Foto: Søren Beyer/Steel Products



Mogens Hørdum Sørensen har med sine egne ord altid været god til at »samle tusindkronesedlerne op fra gulvet.«

Siden han i 1995 sammen med sin hustru, Tine Valente, stiftede et firma, der de første tre år havde adresse i hans svigerfars garage, har han været igennem flere hårde kriseperioder, der hver gang har tvunget ham til at tænke grundigt over tingene.

Han har været igennem en finanskrise, der var tæt på at koste hans virksomhed livet, en coronakrise, der længe sendte ledelsen i kriseberedskab, og en lang opstartsperiode, hvor det var helt umuligt for ham og hustruen at låne de penge i banken, der skulle få deres virksomhed op at stå.

Hver gang har Mogens Hørdum Sørensen ledt i alle afkroge af forretningen for at spare selv få tusinde kroner for at sikre virksomhedens overlevelse.

»Det er tit det, man glemmer i store virksomheder. Så bruger man 1.000 kr. her og 1.000 kr. der, som ikke er nødvendige, og det har vi oplevet tre gange nu, at hvis man samler nok af dem sammen, så bliver det til rigtig mange penge,« siger Mogens Hørdum Sørensen.

Han er i dag adm. direktør for Horsens-firmaet Steel Products, som han ejer sammen med Tine Valente og deres to døtre.

I begyndelsen af hans karriere var forretningen alt andet end struktureret. Det hele begyndte i en lejlighed og senere i en nedlagt vandmølle, men de seneste år har det set helt anderledes ud.

»Det kan man jo ikke være specielt ked af,« siger Mogens Hørdum Sørensen om firmaets seneste regnskab.

Kort overblik: Rekordmange brevstemmer, mangel på sygeplejersker, colabrygger vil i byrådet

Valget nærmer sig: Kun få lokallister på stemmesedlerne

Herunder kan du lære dem allesammen bedre at kende som politikere og privatpersoner gennem de artikler, som JP Horsens de seneste uger har bragt om hver enkelt spidskandidat.

Valgplakater, roser, morgenbrød, vindmøller og bolsjer. Det er ikke svært at se i bybilledet, at vi er i den afsluttende fase af valgkampen frem mod kommunalvalget.

Mens Venstre, Socialdemokratiet og de øvrige store og etablerede partier fylder både i lygtepælene, på busskurene og i Søndergade, er det dog sværere at få øje på de tre lokallister, der også stiller op i Horsens.

En af dem er Miljølisten Horsens, der består af én eneste kandidat: Anni Jakobsen. Det kan du læse om her.

Samtidig fortæller 13 spidskandidater om, hvordan de er blevet præget af alt fra omsorgssvigt og had til udlandsrejser og en kærlig farmor.

JP Horsens har stillet alle spidskandidaterne fra alle partier og lister, som du kan stemme på til kommunalvalget i morgen, de samme 10 spørgsmål. Læs mere om spidskandidaterne her.

Det skal du også vide: Horsens’ eneste drag queen arrangerer pridefestival i byen

»Jeg er vant til, at folk kigger en ekstra gang, når jeg er klædt i drag, men jeg er ikke vant til, at folk decideret stopper op, tager tre skridt tilbage og stirer. Det er ikke, fordi folk var ubehagelige eller voldsomme, men folk var dybt chokerede,« siger 30-årige Mark Ludvig Henriksen, som flyttede til Horsens for fem måneder siden. Foto: Didde Venzel

Da Mark Ludvig Henriksen første gang gik igennem Horsens iført falske øjenvipper, stilletter og paryk, blev han meget overasket.

»Jeg er vant til, at folk kigger en ekstra gang, når jeg er klædt i drag, men jeg er ikke vant til, at folk decideret stopper op, tager tre skridt tilbage og stirrer. Det er ikke, fordi folk var ubehagelige eller voldsomme, men folk var dybt chokerede,« siger 30-årige Mark Ludvig Henriksen, som flyttede til Horsens for fem måneder siden.

Han synes, episoden viste, at der er behov for en pridefestival i byen.

»Det er jo ikke, fordi der ikke er queerpersoner i Horsens, men folk går nok og gemmer sig, og det kan jeg da godt forstå, hvis det er sådan, man bliver mødt,« siger han.

Det bekræfter en omfattende undersøgelse fra 2019. Mark Ludvig Henriksen er selv vokset op i Herning. Han var selv tidligt sikker på, at han var til mænd.

Alligevel var det ikke noget, man talte om ved middagsbordet hos familien i Herning. Nu er han flyttet tilbage til Midtjylland med en mission. At andre homoseksuelle i provinsbyer ikke skal have det, som han selv havde.

