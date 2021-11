Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Politikerne er dybt uenige om, hvad der skal være den langsigtede løsning på de pressede skoler i Horsens midt- og sydby, men de er enige i, at det er nødvendigt at begrænse det frie skolevalg. Samtidig sætter et horsensiansk designfirma, der blev stiftet af et ægtepar, igen rekord. Og så er »en lille shitstorm« vendt til stribevis af 5-stjernede anmeldelser for discountkæden Rema 1000.

Dagens nyhedsbrev er på 684 ord - ca. 3,5 minutters læsning

Dagens udvalgte: Knap så frit skolevalg: »Set i bakspejlet var det en dårlig beslutning at samle de tre skoler til Horsens Byskole«

Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej er presset af for få elever, mens Dagnæsskolen er presset af for mange. En midlertidig løsning er nu fundet, men en langsigtet har lange udsigter. Foto: Mette Kjær



Mere end 20 pct. af de børn, der hører til i Lindvigsvej-skoledistriktet, er i de seneste tre år i stedet startet på Dagnæsskolen. Endnu flere er startet på andre skoler. Men det frie skolevalg presser særligt Dagnæsskolens kapacitet.

Derfor er Børne- og Uddannelsesudvalget i Horsens Kommune blevet orienteret om en ny praksis i kommunen:

Fremover skal alle, der ønsker deres barn ind på en anden skole end distriktsskolen, ikke automatisk garanteres en plads på deres ønske-skole. Sådan har det været indtil nu.

JP Horsens har talt med tre politikere i Børne- og Uddannelsesudvalget om de »nye« retningslinjer. De er overordnet enige i, at det er den eneste rigtige løsning for nu.

»Som det ser ud nu, har vi ikke andre muligheder. Jeg håber, der igen kan blive helt frit valg,« siger Louise Lange (DF).

De er også enige om, at den ændrede praksis kun er en midlertidig løsning. Hvad der så skal være den mere permanente løsning på skole-udfordringerne, skiller derimod politikerne.

Et af de helt store spørgsmål er, om konstruktionen i Horsens Byskole er den rigtige.

For nylig fortalte Mette Stærk, der er mor til en dreng på byskolens afdeling på Lindvigsvej, om de mange udfordringer i forhold til elevoptaget på skolen. Hun synes at den grundlæggende fejl lå i den omtrent 10 år gamle beslutning om at samle de tre skoler til Horsens Byskole. Den kritik så hun gerne blev taget med til politikerne.

»Jeg sad selv i byrådet og var med til at træffe den beslutning. Det var ikke nemt, men alternativet var at lukke en af de tre skoler, så dengang var det den mindst dårlige beslutning. Set i bakspejlet kan jeg godt have min tvivl om, hvor godt det er kommet til at fungere,« siger Paw Amdisen (SF).

»Set i bakspejlet var det en dårlig beslutning at lave Horsens Byskole,« siger Ole Dahl Kristensen (V).

Kort overblik: Shitstorm er vendt, AC Horsens jagter gerningsmænd, salget af parcelhusgrunde stiger

Det skal du også vide: Ægtepar stiftede designfirma sammen med Bestseller-rigmand: Nu har de et milliardfirma, der igen sætter rekord

Rolf Hay og Mette Hjort Hay stiftede for snart 20 år siden designfirmaet Hay sammen med grundlæggeren af tøjimperiet Bestseller, Troels Holch Povlsen. Foto: PR-foto/Hay

Mette og Rolf Hay havde kun været kærester i 14 dage, da de for en del år siden besluttede sig for at flytte sammen. Siden er de blevet gift, har fået børn og har stiftet et designfirma, som med årene er blevet en milliardvirksomhed, der sælger produkter til lande over hele verden.

Sammen med den kendte erhvervsmand og tøjrigmand Troels Holch Povlsen, der grundlagde det verdensomspændende tøjimperium Bestseller, stiftede de i 2002 firmaet Hay, der har hovedsæde i Horsens.

I et nyt regnskab, der blev offentliggjort tidligere på ugen, vokser omsætningen i Hay til 1,2 mia. kr. Det er det højeste salgsniveau nogensinde for det snart 20 år gamle firma. Samtidig er indtjeningen efter skat nu fire gange så høj som året forinden.

De to stiftere har tidligere fortalt Herning Folkeblad, at de flyttede sammen kort efter, de havde mødt hinanden, da de begge arbejdede i designfirmaet Gubi. Allerede dengang havde Rolf Hay i længe drømt om at stifte et designfirma.

Det blev for alvor tydeligt for Mette Hays forældre, da Rolf Hay en dag trak en pergament-rulle frem og viste den frem i kæresteparrets lejlighed.

»Han rullede ud og viste os en stol, han havde fået tegnet. Han var stolt, og havde en drøm om at starte et møbelfirma,« sagde Mette Hays mor, Ulla Hjort, i 2018 til Herning Folkeblad.

Mig & Horsens: »Hatten af til de politikere, der vil bruge energien«



Anders Juel er direktør for det kreative bureau SuperEgo og ganske engageret i kulturlivet i Horsens. Pressefoto

På Saturnvej i Horsens ligger firmaet SuperEgo. Det er et kreativt bureau, der bl.a. laver markedsføring, kampagner, websites og visuelle identiter.

I direktørstolen sidder 44-årige Anders Juel, som i 2006 stiftede SuperEgo, der tre gange siden er blevet gazellevirksomhed.

Lørdag kan du på JP Horsens læse Anders Juel fortælle om sit forhold til Horsens.

Hvad ville du gøre, hvis du var borgmester for én dag?

»Det skal jeg simpelthen ikke være. Hatten af til de politikerne, der vil bruge energien. Men hvis jeg nu skulle, så ville jeg skabe én stor fest for hele kommunen, hvor vi kan møde hinanden på kryds og tværs i alle fag, brancher, samfundslag og kulturer. Det er der, magien sker,« siger Anders Juel.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.