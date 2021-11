Godmorgen

I dette nyhedsbrev: En langstrakt retssag, hvor en havbrugsejer er tiltalt for påstået miljøkriminalitet, tager igen en usædvanlig drejning. Samtidig er Rema 1000 blevet fanget i en krig på brugerplatformen Trustpilot, efter at kæden indførte krav om coronapas for ansatte på lageret i Horsens. Og så er byrådet splittet om problemerne med midtbyens affaldscontainere, som nu skal tømmes oftere.

Dagens udvalgte: Først mistede politiet 77 ringbind: Nu har anklagerne ved en fejl udleveret interne noter til forsvarerne i retssag om Hjarnø Havbrug

Ejeren af Hjarnø Havbrug er tiltalt for 31 anklagepunkter i en omfattende retssag. Ifølge Ritzau nægter han sig skyldig i alle forhold. Arkivfoto: Joachim Adrian/Politiken/Ritzau Scanpix



Det er efterhånden ikke småting, som forsvarerne og anklagerne kæmper om i en opsigtsvækkende retssag om påstået millionsvindel og omfattende miljøkriminalitet i Horsens Fjord.

Først forsvandt 77 centrale ringbind med beviser fra politiets varetægt, der siden har gjort, at sagen er blevet forsinket i månedsvis.

Og nu er der igen opstået en strid i en langstrakt retssag om Hjarnø Havbrug, hvor ejeren af havbruget er tiltalt for 31 anklagepunkter, som han nægter sig skyldig i.

Det viser sig nemlig, at der er sket flere fejl i forbindelse med retssagen.

Sydøstjyllands Politi er således ved en fejl kommet til at aflevere en række bilag, der er fyldt med interne noter, til både forsvarerne og retten.

Beviserne med de interne noter forsøger Anklagemyndigheden at få gjort ugyldige, men forsvarerne mener, at de note-fyldte beviser fortsat skal være en del af sagsmaterialet.

Det siger specialanklager ved Sydøstjyllands Politi Pernille Moesborg til JP Horsens.

Ifølge hende betyder bilagsstriden, at det endnu er uvist, hvornår retssagen bliver afsluttet.

»Ved en fejl er der blevet udleveret nogle bilag, som indeholdt Anklagemyndighedens interne noter, til forsvaret og retten. De blev trukket tilbage, men dem vil forsvarerne nu have udleveret igen, og det er tvisten,« siger Pernille Moesborg.

Som JP Horsens har beskrevet, har den langstrakte retssag flere gange taget usædvanlige drejninger, siden havbrugsejeren blev tiltalt i januar 2020.

Kort overblik: Kæmper for at få ansøgninger, kunst på vej til skulpturallé, coronaudbrud i basketballklub

Det skal du også vide: »Italienske tilstande« splitter partierne: Nu skal affaldscontainerne i midtbyen tømmes oftere

Affald ved de nedsænkede affaldscontainere i gaderne udfordrer beboerne flere steder i Horsens. Privatofoto

»Vi kan ikke åbne vores vinduer for stanken af affald.« Sådan sagde Erling Raaby Lorenzen til JP Horsens tilbage i september.

Han bor i Vimmelskaftet i Horsens midtby og ganske tæt på nogle af kommunens nedgravede affaldscontainere.

»Vi er meget plaget at stanken af losseplads, og i særdeleshed insekter og bananfluer. Vi kan ikke have vores vinduer åbne forår, sommer og efterår. Jeg har før efterlyst en løsning fra Horsens Kommune,« sagde han.

Den løsning er nu på vej. I hvert fald, hvis man spørger Socialdemokratiet i Horsens Kommune.

Tirsdag i denne uge var der møde i Plan- og Miljøudvalget, der har taget sagen op efter JP Horsens’ artikler om tilstandene omkring affaldsstationerne.

Her stemte Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for en plan, hvor de 75 nedgravede affaldsstationer i Horsens midtby skal tømmes én gang oftere hver uge i sommerhalvåret.

Men det er slet ikke en løsning, hvis man spørger udvalgets formand, Martin Ravn fra Venstre.

»Det giver ikke mening i forhold til den anbefaling, vi har fået fra administrationen, « siger Martin Ravn.

For Socialdemokratiets Niels Peter Bøgballe har årsagen til, at man alligevel valgte at stemme denne model igennem, været, at det handlede om at komme på forkant med problemet.

Vi holder øje med: Modstandere af coronapas har sendt et hav af sure anmeldelser mod Rema 1000

Discountkæden Rema 1000 er de seneste dage blevet bestormet med negative anmeldelser på anmeldelsesplatformen Trustpilot.

Det sker, efter at Rema 1000 i weekenden indførte coronapas for kædens ca. 1.000 ansatte på centrallageret i Horsens. Men tirsdag aften har Trustpilot sat en advarsel på Rema 1000’s profil på siden, fordi platformen har konstateret, at der er sket en markant stigning i antallet af anmeldelser af kæden.

»Vores kundeservice ringede til mig i går og spurgte, om jeg havde set Trustpilot. Der er kommet en lille shitstorm derinde på grund af det her,« siger kædens kommunikationschef, Jonas Schrøder.

På Trustpilot skriver en bruger bl.a., at hun mener, at det er »skammeligt« med Rema 1000’s »vaccinetyranni.«

Andre nævner forskellige konspirationsteorier og beskylder Rema 1000 for »korruption,« mens en tredje skriver, at han håber, at kædens »personale melder sig syge, og at kunderne boykotter jer.«

»Der er et frit sprog derinde, tror jeg man kalder det,« siger Jonas Schrøder.

