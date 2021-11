Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Flere patienter fra Horsens og omegn kan komme til at opleve, at deres operation bliver aflyst, fortæller direktør på Regionshospitalet Horsens. Et af de byrådsmedlemmer, som stiller op til genvalg, er Andreas Boesen. Men i løbet af de seneste måneder er valgkampen gledet lidt i baggrunden for ham, efter at hans datter har været indlagt akut ad fire omgange. Og så undrer Lars Bojsen sig over, at hans hønsefarm er blevet politianmeldt af Veganerpartiet.

Dagens udvalgte: Hospitalsdirektør er »moderat bekymret« for tredje bølge, og regner med at aflyse endnu flere operationer

Man kan sagtens udskyde planlagte operationer for en tid, men man skal bare ikke bilde sig ind at det ikke har en pris, siger ekspert. Foto: Ernst Van Norde



Sygehusene i Danmark er pressede, og det kan blive en grim affære med truslen om en tredje bølge af coronavirus.

»Vi kan ikke lade smitten slippe løs. Sygehusene står et markant anderledes sted end under de forrige bølger, og vi har et ansvar for, at sygehuse ikke knækker sammen,« sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde mandag.

Også på Regionshospitalet Horsens forbereder man sig i disse dage på, hvordan hospitalet skal komme igennem et efterår og en vinter med »massiv personalemangel« og en epidemi under opsejling.

»Vi er moderat bekymrede, men har været i gang i nogle uger med at forberede vores beredskab og i øvrigt at se på den belastning, der har været med akutte patienter,« siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

Nils Falk Bjerregaard fortæller, at hospitalet derfor de seneste uger har opdateret deres beredskabsplan.

Planen indeholder tre trin, som sygehuset kan tage i brug, alt efter hvor stort presset på sygehuset er.

»På nuværende tidspunkt har vi allerede udsat en del operationer, fordi vi har store rekrutteringsproblemer, samtidig med, at vi har haft mange akutte patienter. Og jeg vurderer det som meget oplagt, at vi kommer til at udvide det og udsætte flere operationer,« siger han.

Det skal du også vide: Andreas Boesens datter lå med slanger og iltmaske på sin 1-års fødselsdag: »Det er total magtesløshed, man står med«

Andreas Boesen var på besøg hos sin svigerfamilie en lørdag for omkring fire måneder siden, da han blev nervøs. Rigtig nervøs.

I flere nætter havde hans datter på lidt under et år haft svært ved at sove. Hun havde hostet meget, og i løbet af et par dage var det blevet så slemt, at hun ikke kunne lukke et øje.

»Som førstegangsforældre hører man jo, at børn tit er syge, så vi tænkte, at det nok bare var sådan, det skulle være. Det var nok en sygdom, hun skulle over,« siger Andreas Boesen.

Først var det »en masse af de klassiske forkølelsessymptomer.« Hun var snottet, og hostede.

Men hjemme ved svigerfamilien blev det værre. Og så blev det tydeligt for Andreas Boesen og hans hustru, at det langt fra bare var sådan, det skulle være.

Deres datter fik svært ved at trække vejret, og hendes vejrtrækning mindede om en hund, der gispede efter vejret.

»Hendes lille mave lignede næsten et blæsebælg, der kørte på fulde gardiner,« siger Andreas Boesen, der henviser til den gammeldags blæseanordning, der i bevægelsen minder lidt om en fodpumpe til en luftmadras.

»Vi bliver enige om at ringe til vagtlægen. De siger, at vi skal komme med det samme, og at det slet er ikke normalt, at et barn hoster så meget,« siger han.

Andreas Boesen og hans hustru satte sig ind i bilen og kørte afsted. Med fuld fart.

Oplevelserne har de seneste måneder skubbet valgkampen lidt i baggrunden for Andreas Boesen, som mener, at »vi er nødt til at snakke om, hvordan vi passer bedre på vores sundhedsvæsen.«

