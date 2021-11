Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Lidt nord for Horsens må et stykke fredskov snart lade livet for fremtidens eldrevne tog, og det er Danmarks Naturfredningsforening kede af. Samtidig opfordrer bl.a. Enhedslisten nu til, at kommunen bør genoverveje en beslutning om have en venskabsby i Kina, der i årevis er blevet kritiseret for at bryde menneskerettighederne. Og så er den 33-årige tatovør Alexandra Martanovicova usikker på, hvordan fremtiden ser ud, efter at nye EU-regler snart rammer den danske tatovørbranche.

Dagens udvalgte: Fredskov bliver fældet for fremtidens jernbane: »Det er trist, at det er nødvendigt«

Langs jernbanen må der fremover ikke være nogen form for bevoksning inden for tre meters afstand fra køreledningerne, mens der ikke må være høje træer inden for en afstand af 10 meter fra midten af skinnerne. Foto: Mette Kjær

Når Banedanmark elektrificerer jernbanen, forsvinder en masse træer langs skinnerne, fordi de er til fare for køreledningerne. Nord for Horsens er der allerede blevet fældet et stykke fredskov. Men mange flere træer skal snart lade livet for fremtidens eldrevne tog.

Store dele af Danmarks skove er såkaldt fredskov og er dermed beskyttet mod rydning. Fredskovene blev indført for ca. 200 år siden for at sikre, at alle landets skove ikke forsvandt til fordel for tømmer.

Lige nu er Banedanmark ved at elektrificere jernbanestrækningen mellem Aarhus og Fredericia, og arbejdet er godt i gang på den del af strækningen, der løber gennem Horsens.

En stor del af elektrificerings-opgaven går ud på at fælde træer langs skinnerne. For de nye elektriske køreledninger er afhængige af, at der ikke vælter et gammelt træ ned i dem på en kraftig blæsevejrsdag. Kørestrømsanlægget er nemlig et højspændingssystem med op til 25.000 volt.

Lidt nord for Horsens ligger Hovedgård, og lidt nord for Hovedgård ligger Jakob Andreasens jorde, hvis udfordringer med den elektrificerede jernbane, JP Horsens for nyligt har fortalt om, fordi der bliver nedlagt en bro, der adskiller to af hans marker fra de resterende.

På hans jord – og på et stykke af Banedanmarks areal – ligger også et mindre stykke fredskov, som Banedanmark allerede nu har fældet omtrent halvdelen af som led i arbejdet.

Det er Danmarks Naturfredningsforening i Horsens kede af, men også forstående overfor.

»Det er trist, at det er nødvendigt at fjerne træerne. Vi kan godt forstå Banedanmarks argumenter med at sikre anlægget mod væltede træer. Vi håber, at Banedanmark overholder lovgivningen og genplanter det dobbelte af det areal, der er fældet,« siger Poul Erik Nielsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Horsens.

Kort overblik: Uenighed om kinesisk venskabsby, Rema 1000 indfører coronapas, golfklub vokser

Det skal du også vide: 33-årige Alexandra Martanovicova rejste 1.500 kilometer for at blive tatovør i Horsens: Nu frygter hun, at nye regler vil vælte korthuset

Alexandra Martanovicova har ikke noget overblik over, hvor hårdt reglerne vil ramme hendes forretning. Men hun siger, at »det kommer til at få en stor betydning.« Foto: Manovi Studio

En dag for 14 år siden tog Alexandra Martanovicova en beslutning, der siden har ændret hendes liv radikalt.

Hun havde længe tænkt over, at hun gerne ville prøve at bo i et andet land, og pludseligt hørte hun fra en af sine bekendte, at der var en jobmulighed i Danmark.

Så Alexandra Martanovicova sagde sit job op i hjemlandet Slovakiet, hvor hun var professionel paintballspiller, bookede en flybillet og rejste 1.500 kilometer væk fra sin familie for at flytte til Horsens.

Her fik hun hurtigt et job i en lokal tatovørforretning, hvor hun i begyndelsen lagde permanent makeup på kunder.

»Min familie har altid været kreative, så da jeg kom til Danmark startede jeg med at tegne, og jeg synes, at der var et potentiale i mine tegninger,« siger Alexandra Martanovicova.

For seks år siden stiftede hun sin egen tatovørforretning og åbnede Manovi Studio på Nørregade. Men i dag er hun usikker på, hvordan fremtiden ser ud.

Ligesom resten af branchen står hun nemlig over for en udfordring, der har sendt rystelser gennem de danske tatovørforretninger.

Fra den 4. januar næste år må tatovører i Danmark og resten af EU ikke længere tatovere med et farvepigment, de bruger i dag, når en ny EU-lov træder i kraft og forbyder mere end 4.000 kemiske stoffer i blæk til tatoveringer og permanent makeup.

Selvom der for en række af farverne er en indfasningsperiode, så forbuddet for disse først gælder fra januar 2023, frygter Alexandra Martanovicova, at loven kan få store konsekvenser for branchen.

»Jeg tror, at det her vil ødelægge branchen, hvis de ikke kan finde en løsning,« siger hun.

