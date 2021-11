Godmorgen

I dette nyhedsbrev: De seneste år har det været praksis i Horsens Kommune, at alle, der har ønsket at benytte muligheden for frit at vælge skole til deres barn, har fået deres ønsker opfyldt. Men den praksis vil kommunen nu gøre op med. Samtidig afslører Bitz-lejren nu interne salgstal i en langstrakt kopistrid. Og så guider JP Horsens dig til syv oplevelser i november.

Dagens nyhedsbrev er på 701 ord - ca. 3,5 minutters læsning

Dagens udvalgte: Mette Stærk har valgt skolen, som mange forældre vælger fra: »De holder fast i gamle rygter«

Mette Stærk kæmper for skolen på Lindvigsvej i Horsens, hvor hendes yngste søn går.



Alle 48-årige Mette Stærks tre drenge har gået på Horsens Byskoles afdeling på Lindvigsvej. Det er den lokale folkeskole, når man som de bor i »pip-kvarteret”. Den yngste søn på 10 år går der stadig. Og er rigtig glad for sin skole, fortæller Mette Stærk.

Men der er ikke mange andre børn fra kvarteret, der går på skolen.

Mette Stærk og manden Kenneth Gøeg flyttede til huset i Horsens sydby, da deres førstefødte søn var to år gammel tilbage i 2005. Allerede her blev de mødt af skepsis, når de fortalte, at han skulle gå i den lokale skole, der dengang hed Søndermarksskolen, når tiden kom.

»Allerede da vi flyttede hertil blev vi mødt med ”I bor jo i Søndermarksskolens distrikt – hvad har I tænkt jer at gøre ved det?”. Vi har derfor gjort en masse arbejde og været til informationsmøder. Efter mødet tænkte vi, at det tør vi godt, men det er jo vanvittigt, at man skal tænke sådan,« siger Mette Stærk.

De seneste år har det været praksis i Horsens Kommune, at alle, der har ønsket at benytte muligheden for frit at vælge skole til deres barn, har fået deres ønsker opfyldt.

Det har givet et stort frafald blandt elever, der skulle have haft skolestart på Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej i sydbyen. I stedet er mange blevet optaget i Dagnæsskolen.

Det har nu presset Dagnæsskolen så meget, at Horsens Kommune ser sig nødsaget til at gøre op med praksis om at lade alle vælge frit.

Kort overblik: Læger overtager sygeplejerskers opgaver, de tjener mest, nyt strømnedbrud

Det skal du også vide: Würtz-advokat undrer sig: Bitz-lejren afslører interne salgstal i langstrakt kopistrid

Horsens-keramikeren Kasper Würtz (tv.) og ernæringseksperten Christian Bitz (th.) har i årevis udkæmpet en langstrakt strid om en række keramikprodukter. Tidligere i år tabte Bitz og firmaet F&H en ankesag i landsretten, der kom frem til at Kasper Würtz' ophavsret var blevet krænket. Bitz-lejren har hele vejen igennem forløbet nægtet kopipåstandene. Arkivfoto tv.: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix og Arkivfoto th.: Peter Hauerbach/Her og Nu/Ritzau Scanpix

Den langstrakte kopistrid mellem Horsens-keramikeren Kasper Würtz og ernæringseksperten Christian Bitz er på vej ind i en afgørende fase.

Og det er millioner af kroner, der nu er på spil for de to parter.

Kasper Würtz jagter nemlig et tocifret millionbeløb i erstatning fra Christian Bitz og firmaet F&H, der tidligere i år tabte en ankesag, da Østre Landsret afgjorde, at Bitz og F&H »bevidst har tilstræbt at efterligne Würtz’ værker.«

Striden er på vej mod Sø- og Handelsretten, der skal afgøre, om Würtz skal have en erstatning. Men også her tyder det på, at de to parter heller ikke er helt enige.

Indtil nu har det været uvist, hvor stort et beløb, som Christian Bitz og F&H igennem årene har omsat for i salget af de ulovlige kopiprodukter.

Men nu viser en opgørelse over de økonomiske nøgletal i sagen, som JP Horsens er i besiddelse af, hvor store beløb der ifølge F&H og Bitz er tale om.

Omsætningstallene kan blive afgørende for størrelsen af den eventuelle erstatning, som Kasper Würtz forsøger at få.

Würtz’ advokat, Johan Løje, undrer sig, da JP Horsens præsenterer ham for tallene.

»Det lyder ikke af særligt meget,« siger Johan Løje.

Selvom opgørelsen bliver sendt til Sø- og Handelsretten, betyder det ikke, at Johan Løje mener, at tallene af den grund bliver troværdige.

»Det er ikke det samme, som at jeg tror på, at de er rigtige. Jeg er skeptisk over for alle de oplysninger, der kommer,« siger han.

I et skriftligt svar til JP Horsens skriver Christian Bitz, at han »er tilfreds med, at der nu kommer flere fakta på bordet.«

Få det bedste ud af en mørk november: Syv ting, jeg vil spise og opleve i Horsens lige nu

JP Horsens har samlet syv ting, journalist Mette Kjær har tænkt sig at smage og prøve i Horsens denne november. Fotokollage

Hvem kan lide november? Det kan JP Horsens-journalist Mette Kjær ikke. I hvert fald ikke i udgangspunktet. Det er mørkt hele tiden, koldt, klamt, det regner på en mere enerverende måde og bladene drysser alt for hurtigt af træerne.

Det er dog i de senere år lykkedes hende at finde en metode til at komme igennem den mørke måned – og samtidig rent faktisk nyde (hovedparten af) de 30 novemberdage.

Det handler om at få ting til at ske. Tage ud at spise, opleve noget nyt og være sammen med mennesker, hun godt kan lide, mens hun gør noget andet end at bladre streamingtjenesterne igennem for seværdigt indhold.

Her er JP Horsens’ syv bud på at få en ganske glimrende november i Horsens.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.