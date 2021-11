Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Landmanden Jacob Andreasen har to marker på den forkerte side af skinnerne. Banedanmark nedlægger nemlig en bro, og det giver ham udfordringer. Samtidig vil flere partier nu undersøge Horsens Kommunes muligheder i kortlægningen af giftige fluorstoffer. Og så får et familieejet firma rekordår.

Dagens nyhedsbrev er på 610 ord - ca. 3 minutters læsning

Dagens udvalgte: Landmand har to marker på den forkerte side af skinnerne: Nu nedlægger Banedanmark bro og giver ham en omkørsel på 16 km

Jacob Andreasen er landmand og har haft sin gård - og jorden på den »forkerte« side af skinnerne i to år. Foto: Mette Kjær



35-årige Jacob Andreasen er landmand på Vedslet Overgård. Han har 300 hektar landbrugsmarker, hvor han hovedsageligt dyrker korn og raps.

7 af de 300 hektar marker ligger lige ovre på den anden side af jernbaneskinnerne lidt nord for Hovedgård ved Horsens. Det har ikke været et problem. Indtil nu.

For skinnerne er en del af den strækning mellem Aarhus og Fredericia, som nu er ved at blive elektrificeret. Som et led i det arbejde ombygger Banedanmark en række jernbanebroer og -tunneller, så der kan være plads til de nye elektriske køreledninger.

Her kommer de to marker på den »forkerte« side til at give udfordringer. I dag er de nemlig forbundet med Jacob Andreasens øvrige jord via en jernbanebro, hvor landmanden kan køre over skinnerne med sine store maskiner. Den bro skal nu nedlægges.

»Jeg forstår ikke, hvorfor Banedanmark ikke vil ekspropriere mine marker på den anden side af skinnerne – for det giver ikke mening for mig som landmand at drive dem på den måde,« siger Jacob Andreasen, der forventer, at han skal køre godt 16 km i hver retning for at nå sine marker.

»Vi har naturligvis fuld forståelse for de borgere, som vil blive berørt i forbindelse med vores arbejde på strækningen, og vi forsøger derfor altid så vidt muligt at tage hensyn, når vi arbejder på banen,« skriver Lars Blædel Riemann, som er Banedanmarks områdechef for Spor- og Broprojekter, i et skriftligt svar til JP Horsens.

Kort overblik: Familieejet firma får rekordår, slut med spildevand, forstå valgforbundene

Det skal du også vide: Flere partier vil undersøge kommunens muligheder i kulegravning af giftforurening

En gammel brandstation på Torstedalle 1 i Horsens har sat gang i bekymringerne rundt om i byen.

Her ligger en brandøvelsesplads, som stadig er i brug, og som i dag er ejet af den lokale entreprenør Jens Karstensen. Stedet bliver lige nu undersøgt for mulig forurening af giftige fluorstoffer (PFAS), som mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Rundt omkring området er flere borgere urolige.

I årevis har lokale sportsfiskere nemlig avlet på de havørreder, som har svømmet rundt i en bæk få hundrede meter fra brandøvelsespladsen.

Og på nabogrunden ved siden af er en kolonihaveejer så nervøs for den mulige forurening, at hun er stoppet med at spise de grøntsager, som hun har groet i sin kolonihave.

Flere partier vil nu have undersøgt, om Horsens Kommune har mulighed for at gå mere ind i kulegravningen af den mulige forurening med giftige flourstoffer.

»Det giver anledning til at gå ind i den her sag,« siger borgmester Peter Sørensen (S).

Den ultimative pizzaguide: Her kan du købe din pizza

Pizza er danskernes foretrukne fast food, viser undersøgelser, og der er efterhånden et pizzeria på ethvert gadehjørne.

Det kan derfor være vanskeligt at beslutte sig for, hvilket pizzeria man skal vælge, og det vil JP Horsens rigtig gerne hjælpe dig med. Derfor præsenterer vi her den ultimative pizzaguide til Horsens.

I første omgang har vi samlet alle pizzeriaer, der fremgår af cvr-registret, men guiden er hele tiden under udvikling. Derfor vil pizzeriaer fra Just-Eat og Hungry også komme på listen. Er dit yndlingspizzeria ikke på listen, kan du skrive til os på newsdesk@jplokal.dk.

Gå på opdagelse i kortet og find det pizzeria, som ligger tættest på dig. Vi har desuden spurgt en håndfuld pizzeriaejere, hvorfor man skal vælge dem, og hvilken pizza der er deres favorit.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.